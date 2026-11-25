Publicitātes foto/ Ādažu novada pašvaldība
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Šodien 09:54
Iedzīvotāju drošības dēļ vienā no Carnikavas ielām nozāģēs visus vecos kokus
Rūpējoties par iedzīvotāju drošību un pilsētvides ilgtspēju, Carnikavā, Liepu ielas posmā no krustojuma ar Mazās Ziedleju ielu līdz krustojumam ar Sautiņu ielu, plānots pilnībā nozāģēt vecos kokus, informēja Ādažu novada pašvaldībā.
Šajā ielas posmā inženierkomunikācijas netraucē veikt stādījumu atjaunošanas darbus, tāpēc pieņemts lēmums par pilnīgu veco koku nozāģēšanu. Pavasarī, kad iestāsies stādīšanai piemēroti laikapstākļi, nocirsto koku vietā plānots iestādīt pilsētvidei piemērotākus liepu stādus.
Jaunajiem kokiem būs šaurāki un zemāki vainagi, lai nākotnē mazinātu vējlaužu un vējgāžu risku. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgajām pārmaiņām Liepu ielas