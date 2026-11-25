Pētnieki ziņo par draudīgām vēstulēm, kas nosūtītas Višvanatas vārdā. "Nepateicība ir pasaules alga!"
Divi Latvijas pētnieki - Dr. iur. Kristīne Jarinovska un Mg. sc. comp. Ilmārs Poikāns, norāda, ka saņēmuši draudīgus epastus, kas izsūtīti skandālā nonākušās Indijas pilsones Divjas Kananas Višvanatas vārdā.
Datorzinātnieks Ilmārs Poikāns norādījis, ka saņēmis Višvanatu ģimenes brīdinājuma vēstuli, kurā viņš apsūdzēts rasistisku un naidīgu izteikumu publicēšanā, nepatiesas informācijas izplatīšanā un ģimenes personas un finanšu datu neatļautā iegūšanā un publiskošanā.
Vēstulē, kas parakstīta ar Divjas Višvanatas vārdu, Poikānam pieprasīts 48 stundu laikā dzēst savus sevis publicētos ierakstus un datus, kā arī pārtraukt sazināties ar iestādēm par viņas ģimeni, kā arī rakstiski apliecināt prasību izpildi. Vēstulē teikts, ka pierādījumi jau nosūtīti Valsts drošības dienestam, Valsts policijai, Datu valsts inspekcijai un Tiesībsargam. Ja prasības netiks izpildītas, vēstules autore sola vērsties tiesā un panākt kriminālprocesa uzsākšanu pret Poikānu. Poikāns sociālajos tīklos norāda, ka epastu filtrs ziņu bija ielicis pie "mēstulēm", norādot, ka filtrs esot gudri darījis.
Tāpat viņš ziņo, ka ASV portālā "The Hype Magazine" Višvanatu ģimenes paziņojums esot noformēts kā raksts, kurā apgalvots, ka Latvijā notiekot "īstas medības", rasistiski uzbrukumi un draudi, un ka tas apdraud Latvijas investīciju reputāciju. Poikāns min, ka rakstā vārdā tika nosaukti tikai trīs cilvēki - tie, kas uzdeva jautājumus: Kristaps Jaudzems, Ance Tetere un Ilmārs Poikāns. Viņš piebilst, ka nevienu šo trīs personu rasistisku teikumu raksts nemin, un tāpat portāls nav šīm personām prasījis komentāru. "Nepateicība ir pasaules alga," secina IT speciālists.
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"Višvanatiem viss patika "rasistiskajā" Latvijā līdz brīdim, kad viņiem sāka uzdot tiešus jautājumus par viņu "zinātnisko" un pārējo darbību," pauž Poikāns.
Poikāns atgādina: “Atcerēsimies, ko Latvija šai ģimenei deva: 2019. gadā - uzturēšanās atļauju; 2022. gadā - LZA goda doktora grādu Kananam, ko ierosināja B. Rivžas vadītā nodaļa; 2023. gadā - Saeimas piešķirto pilsonību par īpašiem nopelniem; 2025. gadā - LZA prezidenta Atzinības rakstu, LIEPA un vārdu LZA atbalstītāju plāksnē; 2026. gadā - I. Kalviņa ieteikumu uz LZA veidlapas, B. Rivžas atbalsta vēstuli, komisijas likumprojektu un 69 Saeimas balsis “par”.”
Viņš arī norāda, ka komisijā neviens deputāts nav jautājis par diplomu vai publikācijām, bet to darījuši cilvēki, kuriem tagad sūta brīdinājumus.
Speciālists ironiski norāda, ka “paldies” šajā situācijā būtu jāsaka Saeimai, kas nobalsoja un tikai pēc tam sāka pārbaudīt; Pilsonības komisijai, kurai pietika ar mutisku “jā”; LZA vadībai, Kalviņam un Rivžai, kas aizdeva akadēmijas vārdu, neko nepārbaudot; kā arī Ekonomikas institūtam un Ņinai Lindei, kurai ir ciešas sadarbības saites ar Kananu Višvanatu. Viņaprāt, rezultātā Latvija pasaulē tagad ir “rasistu zeme”, bet tās zinātnieki - “troļļi”. Speciālists uzskata, ka kauns nav jājūt tiem, kuri uzdeva jautājumus, bet gan tiem, kuri parakstīja, neko nepajautājot.
"Vēstulē ietverti nepatiesi apgalvojumi"
Arī zinātniece un pētniece Kristīne Jarinovska ziņo, ka saņēmusi draudu vēstuli no epasta adreses, kas, iespējams pieder skandālā nokļuvušajai Indijas pilsonei. "No elektroniskā pasta adreses divjavisvanata@gmail.com esmu 2026. gada 23. novembrī saņēmusi draudu vēstuli, kurā ietverti nepatiesi apgalvojumi, kas ir vērsti uz apzinātu nesaskaņu radīšanu Latvijas sabiedrībā," atklātā vēstulē Latvijas Zinātņu akadēmijai (LZA) norāda Jarinovska.
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"Vēstulē norādīts arī nepatiess apgalvojums angļu valodā: “Jūs esat mudinājusi nepārbaudītu troļļu grupu publicēt nievājošus, rasistiskus apgalvojumus, kuros tiek apgalvots, ka indieši ir zemākas rases (nepilnvērtīgi), tādējādi kurinot nacionālo, etnisko un rasu naidu1 .”," norada pētniece.
Viņa uzsver, ka nekur nav paudusi šādus apgalvojumus un norada, ka par šādu noziegumu draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 78. panta otrās daļas. "Līdz ar to šī vēstule ir uzskatāma par nelabvēlīgu seku radīšanu privātpersonai par Latvijas Republikas Saeimas publiski tiesisko darbību likumdošanas jomā," pauž Jarinovska.
Ņemot vērā LZA līdzšinējo rīcību šajā lietā, pētniece aicinājusi akadēmijas pilnsapulces locekļus sniegt atbildes uz trim jautājumiem: kā akadēmija plānojusi atlīdzināt viņai nodarīto kaitējumu; kādi dokumenti apliecina, ka šim nolūkam paredzēti finanšu līdzekļi gan viņai, gan citām privātpersonām, kurām šajā lietā nodarīts kaitējums; un kādi dokumenti apliecina, ka Divjas Kananas Višvanatas (Divya Kannan Vishwanath) lietā akadēmijas amatpersonas nav izmantojušas akadēmijas kā atvasinātas publiskas personas un pastarpinātās pārvaldes iestādes resursus. LZA atbildi aicināts sniegt līdz 26. novembrim.