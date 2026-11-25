Dailes teātris aicina uz labdarības koncertu "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
Jau 30. novembrī Dailes teātrī notiks labdarības koncerts "Nāc līdzās Ziemassvētkos!", kas šogad svinēs 20 gadus lielā koncerta formātā. Kopā ar talantīgiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām uz skatuves kāps daudzi Latvijā iemīļoti mākslinieki.
Labdarības koncerts "Nāc līdzās Ziemassvētkos!" jau 20 gadus pulcē talantīgus bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un Latvijas profesionālos skatuves māksliniekus. Koncerta mērķis ir dot jaunajiem māksliniekiem iespēju uzstāties uz lielās skatuves, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar viņu talantiem un spējām. Šogad koncerts notiks 30. novembrī Dailes teātrī.
Ar "Nāc līdzās!" laureātiem uz skatuves kāps mākslinieki, kuriem fonds piešķīris Labās sirds mākslinieka titulu: Ilona Bagele, Dainis Skutelis, Ieva Kerēvica, Marija Naumova, Rihards Zaļupe, Intars Busulis, Dons, Renārs Kaupers, Ivo Fomins, Zigfrīds Muktupāvels, Annija Putniņa un Beāte Zviedre. Koncertā piedalīsies arī pianiste Agnese Egliņa, grupas Sudden Lights un Musiqq, kā arī Rīgas Doma zēnu koris Mārtiņa Klišāna vadībā. Muzicēs Emīla Dārziņa skolas stīgu orķestris un profesionālu mūziķu ritma grupa, ko diriģēs Andris Vecumnieks.
Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos Riharda Zaļupes šim koncertam radītais jaundarbs Ziemas Scerco. Komponists to atskaņos kopā ar Edvardu Ramānu, kurš spēlēs marimbu, un viņa mammu Ingu Ramāni pie klavierēm. Rihards Zaļupe muzicēs ar Rav Vast instrumentu.
Koncertu pirmo reizi režisēs Juris Jonelis. Sadarbībā ar videomākslinieci Austras Sniķeri tapušajās projekcijās būs redzami bērnu zīmējumi ziemas noskaņās. Programmā iekļauta arī fonda jaunās dzejnieces Laimas Mūrnieces dzeja, ko viņa izpildīs pati.
Koncerta muzikālais vadītājs būs komponists un mūziķis Andris Sējāns. Mākslinieciskā producente un labdarības akcijas veidotāja kopš tās pirmsākumiem ir fonda Nāc līdzās! vadītāja Sarma Freiberga. Pirms koncerta darbosies Ziemassvētku labdarības tirdziņš. Tajā par ziedojumu varēs iegādāties bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām gatavotas dāvanas, kā arī 2027. gada fotokalendāru, kura attēlus uzņēmuši paši jaunieši.