LPV jaunajā Saeimā ieguvusi vairāk komisiju vadības amatu nekā pārējās trīs opozīcijas frakcijas kopā ņemot
Lai gan Aināra Šlesera partiju "Latvija pirmajā vietā" (LPV) 15. Saeimā pārstāv 17 no 49 opozīcijas deputātiem, tā ieguvusi deviņus no 15 opozīcijai atvēlētajiem amatiem Saeimas pastāvīgo komisiju vadībā.
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka iepriekšējo piecu Saeimas sasaukumu laikā tikai vienā gadījumā opozīcijas frakcija komisiju vadībā bija pārstāvēta ievērojami vairāk, nekā tās deputātu īpatsvars opozīcijā.
Vislielākā atšķirība šajā sasaukumā redzama starp abām lielākajām opozīcijas frakcijām. LPV ir 17 deputāti, bet "Suverēnajai varai"/"Apvienībai Jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15. LPV pārstāvji ievēlēti deviņu dažādu komisiju vadībā, savukārt SV/AJ nav ieguvusi nevienu amatu, lai gan vairākās komisijās izvirzīja savus kandidātus. "Progresīvie" ar desmit deputātiem un "Jaunā Vienotība" ar septiņiem ieguvuši pa trim amatiem.
Saeimas komisijās vietas sadalītas proporcionāli frakciju lielumam. LPV ir 34 no 98 opozīcijas vietām komisijās jeb tie paši 34,7%, kas tai ir starp opozīcijas deputātiem. Ja arī 15 opozīcijas iegūtos vadības amatus sadalītu šādā proporcijā, LPV būtu aptuveni pieci amati. Vēlēšanās tā ieguva deviņus jeb 60%. Tādējādi LPV daļa opozīcijas vadības amatos par 25,3 procentpunktiem pārsniedz partijas daļu opozīcijas mandātos.
LPV pārsvars visizteiktāk redzams komisiju sekretāru vēlēšanās. Trīs opozīcijas vadīto komisiju priekšsēdētāju amati sadalīti vienādi - pa vienam LPV, "Progresīvajiem" un "Jaunajai Vienotībai". Savukārt no četriem opozīcijas ieņemtajiem priekšsēdētāju biedru amatiem LPV ieguvusi divus, bet no astoņiem sekretāru amatiem - sešus. LPV deputāti ievēlēti par sekretāriem tostarp Nacionālās drošības, Tautsaimniecības un Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atsevišķās komisijās amatu vēlēšanu iznākums bija atkarīgs no atbalsta ārpus pašas frakcijas. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā LPV ir divas no 11 vietām, bet par tās deputāti Maiju Armaņevu priekšsēdētājas vēlēšanās nobalsoja seši deputāti. Savukārt Budžeta komisijā, kurā koalīcijai un opozīcijai ir pa sešām balsīm, par priekšsēdētāju ievēlēta Aiva Vīksna no "Apvienotā saraksta", bet par viņas biedru - Roberts Žemaitis no LPV. Šie balsojumi parāda, ka LPV kandidāti spējuši piesaistīt citu frakciju balsis.
No pieciem iepriekšējiem sasaukumiem lielāks pārsvars bija vienīgi "Saskaņai" 12. Saeimā. Toreiz partijai bija 24 no 39 opozīcijas deputātiem jeb 61,5%, bet tā ieguva astoņus no deviņiem opozīcijas vadības amatiem jeb 88,9%. Starpība bija 27,4 procentpunkti, salīdzinot ar 25,3 procentpunktiem LPV pašlaik. Savukārt 10. un 11. Saeimā "Saskaņas centrs" ieguva pat 11 amatus katrā sasaukumā, taču abos tas pārstāvēja aptuveni divas trešdaļas opozīcijas deputātu. LPV deviņus amatus ieguvusi ar aptuveni trešdaļu.
Iepriekšējās, 14. Saeimas sākumā pašai LPV bija deviņi deputāti un viens komisijas vadības amats - Ramona Petraviča bija Sociālo un darba lietu komisijas sekretāre. Toreiz visas opozīcijas frakcijas kopā ieguva deviņus vadības amatus. Šajā sasaukumā tikpat ir LPV vienai.
Jau ziņots, ka jauno koalīciju oficiāli veido divi politiskie spēki - "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība, kopumā iegūstot 51 deputāta mandātu. Jaunā Andra Kulberga valdība (AS) ievēlēta ar 57, tostarp LPV deputātu, balsīm.