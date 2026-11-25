Apsniguši autoceļi pārsteiguši autovadītājus visā Latvijā, tikmēr sinoptiķi jau tuvākajās dienās sola -10
Trešdienas rītā daudzviet Latvijā braukšanu pa autoceļiem apgrūtina apledojums un sniegs. Sinotptiķi ziņo, ka valstī pakāpeniski sākas meteoroloģiskā ziema, un nedēļas nogalē visā valstī gaidāms sals.
VSIA "Latvijas valsts ceļi" ziņo, ka trešdienas rītā daudzi Latvijas autoceļi ir apledojuši vai tos sedz sniegs. Slideni lielo ceļu posmi ir visos Latvijas reģionos, bet visvairāk - Kurzemē un Vidzemē, kā arī Pierīgā, turpretim Zemgalē un Latgales centrālajā daļā situācija ir labāka. Sniegotie un slidenie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti, tāpat autoceļu uzturēšanas darbos ir iesaistītas 80 ziemas dienesta tehnikas vienības.
"Latvijas valsts ceļi" atgādina, ka arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas uz autoceļiem var atkārtoti veidoties sniega kārta un apledojums, šie darbi tiek veikti, lai iespēju robežās uzlabotu autoceļu stāvokli, taču tie nevar novērst ziemai raksturīgos laika apstākļus.
Trešdien vairāk nokrišņu būs Kurzemē
Trešdien vietām Latvijā nedaudz un īslaicīgi snigs, bet dažviet Kurzemē gaidāms stiprāks sniegs un lietus. No Rīgas līča nākoši mākoņi galvenokārt skars Kurzemes austrumu un ziemeļu daļu, bet Dienvidkurzemes novadā un Liepājā nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1..+4 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš. Gaiss iesils līdz +2 grādiem. Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1022 hektopaskāli jūras līmenī.
Latvijā pakāpeniski sākas meteoroloģiskā ziema
Tāpat sinoptiķi ziņo, ka šonedēļ Latvijā pakāpeniski sākas meteoroloģiskā ziema, un nedēļas nogalē visā valstī gaidāms sals. Vietām valsts austrumu daļā meteoroloģiskā ziema jau ir iestājusies. Piemēram, Alūksnes novērojumu stacijā kopš 23. novembra diennakts vidējā gaisa temperatūra ir negatīva. Valstī kopumā ziemas sākšanās gaidāma 25. - 27. novembrī.
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Kā ziņots, meteoroloģiskā ziema sākas tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas saglabājas zem nulles, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā - 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā - jau 17. novembrī.
Ceturtdien, 26. novembrī, vietām Latvijā nedaudz līs un snigs, turpmākajās dienās debesis biežāk skaidrosies un laiks būs pārsvarā sauss. Sākot ar piektdienu, visā valstī gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles.
Aukstākajās naktīs termometra stabiņš vietām pietuvosies -10 grādu atzīmei, un valsts lielākajā daļā neliels sals saglabāsies visas dienas garumā.
Sestdien virs Latvijas nonāks anticiklona centrs, pēc tam tas pārvietosies dienvidaustrumu virzienā, tādēļ mazliet pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš. Sagaidāms, ka nākamnedēļ būs maz nokrišņu. Prognozes par gaisa temperatūru nākamnedēļ ir atšķirīgas, Kurzemē būs lielāka varbūtība sagaidīt atkusni un temperatūras paaugstināšanos līdz pat +8 grādiem, bet dzestrākais laiks saglabāsies Latgalē.