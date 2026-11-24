Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Jāni Baldonu.
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Šodien 22:40
Policija meklē bezvēsts pazudušo Jāni Baldonu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Jāni Baldonu, kurš pēdējo reizi redzēs 23. novembrī ap pulksten 19.00.
Pazīmes: augums 185cm, tumši, īsi mati, tumša bārda. Bija ģērbies melnos džinsos, melnā T-kreklā, melnos apavos. Iespējams, līdzi bija mugursoma zaļā krāsā.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Jāni Baldonu.