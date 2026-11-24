Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Keitu Bērziņu.
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Šodien 22:20
Kopš 20. novembra nav atgriezusies mājās - policija meklē bezvēsts pazudušo Keitu Bērziņu
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Keitu Bērziņu, kura kopš 20. novembra nav atgriezusies savā dzīvesvietā Tukuma novadā, Slampes pagastā, Slampē. Iespējams, jauniete atrodas Jelgavā.
Pazīmes: augums ap 157 cm, tumši, krāsoti mati līdz pleciem.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Keitu Bērziņu.