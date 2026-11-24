“Tā ir necieņa pret robežsargiem un zemessargiem!” Aivis Ceriņš ierodas Ievas Raubiško atbalsta mītiņā un pasaka, ko domā par nelegālo migrantu atbalstīšanu
Pie Brīvības pieminekļa šodien sapulcē cilvēktiesību aktīvistes Ievas Raubiško atbalstam "Cilvēcības bēres?" pulcējušies vairāki desmiti cilvēku.
Sapulces dalībnieki bija sapulcējušies ap improvizētu zīmi "humanity?", ap kuru novietotas sveces. Sapulces dalībnieki pēc kārtas nolasa migrantu ziņojumus par to, kā viņiem klājies pie robežas, dzimtajās zemēs.
Rīgas centrā notiek cilvēktiesību aktīvistes Ievas Raubiško atbalsta akcija
Pie Brīvības pieminekļa šodien sapulcē cilvēktiesību aktīvistes Ievas Raubiško atbalstam "Cilvēcības bēres?" pulcējušies vairāki desmiti cilvēku.
Pasākuma dalībniekus bija pienācis uzrunāt Aivis Ceriņš, kurš Saeimas vēlēšanās kandidēja no "Apvienotā saraksta", bet netika ievēlēts. Viņš apgalvoja, ka Raubiško ir piemērots pārāk mazs sods. “Tā ir necieņa pret robežsargiem un zemessargiem!” pauda Ceriņš, kritizējot atbalstu nelegālajai migrācijai. Pēc uzrunas pašvaldības policijas darbinieki viņu pavadīja prom no pieteiktās sapulces vietas.
Tāpat netālu no mītiņa norises vietas bija sapulcējušies arī vairākas privātpersonas, kuras Raubiško atbalstītājiem ar plakāta palīdzību vēlējās norādīt, ka "sods par nelikumīgu pārvietošanu pāri Latvijas robežai līdz sešiem gadiem cietumā". Personas, kuras atnākšanas brīdī par kārtību konsultējās ar policijas darbiniekiem, uzvedās mierīgi.
Kustības "Gribu palīdzēt bēgļiem" līdzdibinātājs Egils Grasmanis paudis, ka, "kriminalizējot humāno palīdzību", valsts un sabiedrība apglabā savu cilvēcību. Viņaprāt, ir svarīgi parādīt, ka iedzīvotājiem rūp cilvēktiesības un paust atbalstu Raubiško.
Sapulces rīkotāji klāsta, ka sapulce notiek dienu pirms Latgales apgabaltiesa Rēzeknē 25. novembrī plkst. 10 apelācijas kārtībā sāks skatīt krimināllietu pret cilvēktiesību aizstāvi.
Jau rakstīts, ka pirmās instances tiesa pērn Raubiško piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu. Raubiško, viņas aizstāvji un prokuratūra spriedumu vēlāk pārsūdzēja.
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Iepriekš Latgales rajona tiesas tiesnesis Ivars Dzindzuks pēc saīsinātā sprieduma pasludināšanas uzsvēra, ka Raubiško motīvs bijis humānās palīdzības sniegšana, bet tā tikusi veikta ar pretlikumīgām metodēm.
Raubiško tika apsūdzēta par robežas nelikumīgas šķērsošanas organizēšanu, bet tiesa atzina viņu par vainīgu robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanā, līdz ar to sods ir maigāks. Tāpat tiesa ņēma vērā Raubiško līdzdalības pakāpi, viņas vēsturi, kaitīguma pakāpi un kopējo atbildību.
Tiesnesis norādīja, ka viņas izdarītais noziegums atšķiras no daudziem citiem līdzīgiem pārkāpumiem, jo Raubiško nerīkojās mantkārības vadīta, bet viņu motivēja vēlme palīdzēt cilvēkiem.
Prokurore tiesas debatēs lūdza piespriest Raubiško pusotra gada cietumsodu.
Organizācijā "Gribu palīdzēt bēgļiem" iepriekš informēja, ka 2023. gada janvārī Raubiško, saņemot atkārtotu lūgumu pēc palīdzības no vairākiem Sīrijas izcelsmes cilvēkiem, kuri ilgstoši atradās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Minētie cilvēki bija vairākkārt šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu ar mērķi lūgt patvērumu un tikuši novirzīti atpakaļ uz Baltkrievijas teritoriju.
Pēc tam, kad ECT bija lēmusi par pagaidu pasākumu ieviešanu attiecībā uz minētajiem patvēruma meklētājiem - viņu neizraidīšanu no Latvijas teritorijas un nodrošināšanu ar pārtiku, ūdeni, apģērbu, medicīnisko palīdzību un pagaidu mājokli, Raubiško kopā ar "Gribu palīdzēt bēgļiem" biedru Grasmani devās uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, lai pārliecinātos, ka tiesas lēmums tiks izpildīts un Sīrijas pilsoņi saņems nepieciešamo humāno palīdzību.
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Par šīm darbībām tika ierosināts kriminālprocess, un Raubiško vēlāk tika apsūdzēta par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai.
Raubiško norādīja, ka viņa rīkojusies, lai glābtu dzīvības, un ka palīdzība patvēruma meklētājiem nav noziegums. Sastopot minētos cilvēkus, Raubiško un Grasmanis esot sazinājušies ar Valsts robežsardzi un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai novērstu draudus cilvēku veselībai un informētu atbildīgās iestādes par viņu atrašanos Latvijas teritorijā.
Savukārt prokuratūras skatījumā Raubiško ECT iesniegusi apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupu, kas nelegāli ieradusies Latvijā.
Kā norādījusi apsūdzība, 2023. gada 11. janvārī sarakstē ar Sīrijas pilsoni Raubiško devusi norādījumus Sīrijas pilsoņu grupai nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu, lai varētu paziņot, ka viņi atrodas Latvijas jurisdikcijā, un šādi radītu pamatu ECT pagaidu noregulējuma saņemšanai.
Izpildot Raubiško dotos norādījumus, sīriete un četri viņas tautieši, pret kuriem kriminālprocess izdalīts citā lietvedībā, 11. janvārī tīši nelikumīgi šķērsojuši robežu Robežnieku pagastā, norādījusi apsūdzība.
Pēc fotogrāfiju uzņemšanas Latvijā un to nosūtīšanas Raubiško, sīrieši atbilstoši Raubiško dotajiem norādījumiem, atgriezušies Baltkrievijas teritorijā gaidīt ECT nolēmumu par pagaidu aizsardzības pasākumu noteikšanu.
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Prokuratūras vērtējumā 2023. gada 11. janvārī Raubiško iesniedza ECT apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupas atrašanos Latvijas jurisdikcijā, apzinoties, ka informācijas iesniegšanas brīdī šīs personas jau ir atstājušas Latviju un atrodas Baltkrievijas teritorijā.