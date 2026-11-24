Rīgas Centrālcietumā konstatē divus mēģinājumus nodot ieslodzītajiem aizliegtas vielas.
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Šodien 17:29
Rīgas Centrālcietumā atklāj divus mēģinājumus ieslodzītajiem nogādāt aizliegtas vielas
Rīgas Centrālcietumā pagājušajā nedēļā konstatēti divi mēģinājumi nodot ieslodzītajām personām aizliegtas vielas, paziņojusi Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP)
Centrālcietumā virsjakas iekšpusē, zem oderes, konstatēti divi vīstokļi ar nezināmas izcelsmes vielu.
Tāpat pasta sūtījumā konstatēta šampūna pudele, kuras iekšpusē atrasti un izņemti vairāki vīstokļi ar nezināmas izcelsmes brūnas krāsas vielu.
IeVP norāda, ka aizliegto vielu un priekšmetu piegāde ieslodzītajām personām ir administratīvi vai krimināli sodāma un saskaņā ar Krimināllikuma 309. pantu, par mēģinājumu piegādāt aizliegtus priekšmetus ieslodzītajai personai iestājas kriminālatbildība un par nepabeigtu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem.