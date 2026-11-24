Valsts policija skaidro attēlā redzamo personu identitāti.
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Šodien 17:23
Vai atpazīsti šīs personas? Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austruma pārvalde administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros meklē attēlā redzamās personas.
Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot šo personu identitāti vai atrašanās vietu, aicinām informēt Valsts policiju! Informāciju iespējams sniegt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldei pa tālruņa numuru 112 vai 67086883, vai arī rakstot uz e-pastu: boriss.dubovs@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija skaidro attēlā redzamo personu identitāti.