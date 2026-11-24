Daugavpilī plāno palielināt bērna piedzimšanas pabalstu un vēl vairāk to celt par katru nākamo
Ceturtdien, 26. novembrī, Daugavpils dome lems par bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanu līdz 1000 eiro, turklāt vēl lielāku pabalstu varēs saņemt, ja ģimenē piedzimis otrais vai katrs nākamais bērns, otrdien žurnālistiem atklāja pilsētas mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!").
Komentējot nākamā gada budžeta gatavošanu, domes priekšsēdētājs sacīja, ka pašvaldība plāno saglabāt sociālo atbalstu, investīcijas apkaimēs un Eiropas Savienības fondu atbalstīto projektu īstenošanu. Vienlaikus par konkrētiem skaitļiem pašlaik runāt esot pāragri, jo nav apstiprināts valsts budžets.
"Stāsts ir vienkāršs - mēs šobrīd gaidām valsts budžetu, tieši valsts ar savu budžetu dod gala ciparu un gada redzējumu," uzsvēra vietējais politiķis. Viņš atgādināja, ka pašvaldībām budžets jāpieņem divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Taču jau pašlaik ir zināms, ka no nākamā gada pilsētā pieaugs bērna piedzimšanas pabalsts, par ko domei piedāvās lemt ceturtdien domes sēdē.
Pašlaik pabalsts ir 700 eiro. Paredzēts, ka turpmāk tas būs 1000 eiro par pirmo bērnu ģimenē, 1250 eiro par otro, bet 1500 eiro - par nākamo. Pēc Elksniņa paustā, atbalsts mērķēts tieši uz daudzbērnu ģimeņu atbalstu. Saskaņā ar pašvaldības publisko informāciju pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā 2025. gadā tika izmaksāts 431 reizi. Prognozēts, ka šogad to varētu izmaksāt par 400 bērniem.
Domes sēde ceturtdien notiks plkst. 14. Pašlaik lēmumprojekts par grozījumiem saistošajos noteikumos "Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti" nav iekļauts.
Jau ziņots, ka Latvija 2027. gadu sāks ar pagaidu budžetu, jo līdz 2027. gada sākumam nevar pagūt izveidot un apstiprināt valsts budžetu, pavēstīja Finanšu ministrijā (FM). Ministrijā skaidro, ka tā ir likumā paredzēta kārtība, kas nodrošina valsts darba nepārtrauktību līdz jaunā budžeta spēkā stāšanās brīdim. FM sagatavos rīkojumu par pagaidu budžetu 2027. gadam, nosakot valsts darbībai nepieciešamos izdevumus un finansēšanas nosacījumus atbilstoši likumā paredzētajai kārtībai.
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FM skaidro, ka iedzīvotāji arī pagaidu budžeta laikā turpinās saņemt pensijas un pabalstus, bet valsts iestādēs strādājošie - atalgojumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tāpat turpināsies valsts iestāžu darbs un iepriekšējā gadā sākto pasākumu finansēšana. Tiks nodrošināts arī finansējums pašvaldību funkciju veikšanai. FM norāda, ka pagaidu budžeta pamatā ir esošo saistību izpilde un iesākto darbu turpināšana.
Ministrija vērš uzmanību, ka likums paredz iespēju finansēt arī jaunus Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektus, nodrošinot tiem nepieciešamo valsts līdzfinansējumu, lai nekavētu investīcijas tautsaimniecībā. Ar iespējamu laika nobīdi būtu jārēķinās galvenokārt jaunām iniciatīvām, kuru īstenošanai nepieciešams papildu finansējums un lēmums jaunajā budžetā, skaidro FM.