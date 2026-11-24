Eiropas Cilvēktiesību tiesa vēršas pret Latviju saistībā ar kurdu bērnu atgriešanu Baltkrievijā
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) konstatējusi cilvēktiesību pārkāpumus saistībā ar Latvijas veikto kurdu bērnu atgriešanu Baltkrievijā 2021. gadā, savukārt attiecībā uz pieaugušo atgriešanu un aizturēšanu pārkāpumi nav konstatēti.
ECT arī piedzina no Latvijas 112 500 eiro par labu sūdzības iesniedzējiem kā taisnīgu atlīdzību par pieļautajiem pārkāpumiem. Tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
ECT Lielā palāta šodien pasludināja spriedumu lietā, kurā tā vērtēja Latvijas rīcības atbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai saistībā ar notikumiem, kas Baltkrievijas īstenotā hibrīduzbrukuma dēļ 2021. un 2022. gadā risinājās uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, paziņoja Ārlietu ministrija.
Lieta bija ierosināta pēc pieteikuma pret Latviju, ko ECT 2021. gada augustā iesniedza 26 kurdu izcelsmes Irākas pilsoņi. Tiesa gan tika izbeigta daļā par septiņu iesniedzēju sūdzībām, jo viņi nebija iesnieguši pienācīgu pilnvarojumu pārstāvībai tiesā. Tāpat tiesa daļēji apmierināja Latvijas valdības iebildumu, ka atsevišķas personas nebija Latvijas jurisdikcijā.
ECT konstatējusi, ka Latvija pārkāpusi spīdzināšanas, necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās aizliegumu, kā arī šo personu tiesības uz brīvību un drošību. Šie pārkāpumi saistīti ar bērnu un viņus pavadošo ģimenes locekļu atgriešanu Baltkrievijā, uzturēšanās apstākļiem pierobežā un bērnu aizturēšanu. Vienlaikus tiesa nekonstatēja pārkāpumus saistībā ar atsevišķu pieaugušo atgriešanu Baltkrievijā un aizturēšanu, kā arī tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli pārkāpumu saistībā ar uzturēšanās apstākļiem pierobežā.
Spriedumā ECT pirmo reizi definējusi no konvencijas izrietošo valstu pienākumu tvērumu migrācijas instrumentalizācijas apstākļos, nošķirot šādu situāciju no iepriekš tiesas vērtētajām migrācijas krīzēm.
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Tiesa atzinusi, ka Baltkrievijas īstenotā migrācijas instrumentalizācija apdraudēja Latvijas valsts un ES ārējās robežas integritāti, nacionālo drošību, sabiedrisko kārtību un spēju izpildīt no konvencijas izrietošos pienākumus.
Tiesa uzsvēra, ka cilvēku instrumentalizācija ir pretrunā konvencijas vērtībām un apdraud pašu konvencijas sistēmu, norādot uz valstu tiesībām kontrolēt ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos un izraidīšanu. Tiesa atzīmēja, ka konvencija neliedz valstīm ierobežot ārvalstnieku ieceļošanu vai pat pilnībā slēgt savas robežas. Vienlaikus tiesa uzsvēra, ka arī migrācijas instrumentalizācijas apstākļos konvencijā garantētā aizsardzība saglabā absolūtu raksturu. Ņemot vērā migrācijas instrumentalizācijas īpašo raksturu, ECT precizēja no konvencijas izrietošos procesuālos pienākumus, atzīstot, ka ārvalstnieka atgriešana migrāciju instrumentalizējošajā valstī pati par sevi nerada šīs normas pārkāpumu.
Tomēr pirms personas atgriešanas valsts iestādēm ir pienākums identificēt un izvērtēt divu personu kategoriju vajadzību pēc aizsardzības. Pirmkārt, personas, kuru individuālā ievainojamība ir acīmredzama, piemēram, vecuma, veselības stāvokļa vai invaliditātes dēļ. Otrkārt, personas, kuras var pamatot, ka to atgriešana acīmredzami pakļautu tās reālam un tūlītējam dzīvības apdraudējumam vai reālam un tūlītējam konvencijas 3. pantam pretējas izturēšanās riskam, secinājusi ECT.
Konkrētajā lietā ECT atzina, ka pieci bērni ietilpa pirmajā personu kategorijā un viņu aizsardzību nevarēja pienācīgi nodrošināt bez pavadošo ģimenes locekļu klātbūtnes. Šī iemesla dēļ ECT uzskatīja, ka Latvijas iestādēm pirms viņu atgriešanas Baltkrievijā bija jāizvērtē bērnu vajadzība pēc aizsardzības, un konstatēja pārkāpumus saistībā ar bērnu un viņus pavadošo ģimenes locekļu atgriešanu Baltkrievijā.
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Savukārt, vērtējot trīs pieaugušo atgriešanu Baltkrievijā konkrētos datumos, ECT nekonstatēja pamatu viņu iekļaušanai nevienā no abām personu kategorijām un līdz ar to pārkāpumu nekonstatēja. Attiecībā uz uzturēšanās apstākļiem Latvijas pierobežā ECT, atzīstot Latvijas iestāžu tā brīža īpašās grūtības, tomēr secināja, ka iestādes nebija pienācīgi nodrošinājušas sūdzības iesniedzēju, jo īpaši bērnu, pamatvajadzības, tādējādi konstatējot konvencijas 3. panta pārkāpumu.
Visbeidzot, vērtējot atsevišķu personu aizturēšanu, tiesa atzina, ka pieaugušo aizturēšana bija tiesiska un pamatota, kā arī viņi varēja efektīvi apstrīdēt tās tiesiskumu Latvijas tiesās. Savukārt attiecībā uz bērniem tiesa secināja, ka iestādes nebija izvērtējušas aizturēšanas apstākļu atbilstību bērnu īpašajām vajadzībām un ievainojamībai. Tāpat bērniem nebija iespējas apstrīdēt viņu brīvības atņemšanas tiesiskumu, jo attiecībā uz viņiem nebija pieņemti individualizēti lēmumi.
Jau ziņots, ka Latvija ar Baltkrievijas organizēto nelegālo migrantu spiedienu saskaras kopš 2021. gada augusta. Valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 13035 cilvēki.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
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2023. gadā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 13 863 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ uzņemti 428 cilvēki. Savukārt 2022. gadā tika novērsti 5286 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt 217 cilvēkiem humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana netika liegta.