Jānis Jenzis kļuvis par Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru
Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentārā sekretāra amatā otrdien darbu sācis Jānis Jenzis (AS), paziņoja ministrija.
Jenzis iepriekš vadījis Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, bijis Rīgas tūrisma attīstības biroja valdes priekšsēdētājs, kā arī ieņēmis Latvijas Restorānu biedrības prezidenta amatu. Viņš strādājis arī viesnīcu un restorānu vadībā, gūstot pieredzi uzņēmējdarbībā un pakalpojumu nozarē.
Tāpat Jenzis ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes docents un Biznesa augstskolas "Turība" viesdocents. Viņš ieguvis bakalaura grādu vadībzinātnē un maģistra grādu sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē.
Jau ziņots, ka Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" ekonomikas ministrs Edgars Štelmahers (AS) sacīja, ka viņa biroju vadīs Daiga Avdejanova. Tāpat Štelmahers sacīja, ka viņa birojā strādās ekonomikas padomnieks Rihards Strenga, kā arī Edgars Bergholcs (AS).
Tāpat ziņots, ka Saeima 17. novembrī ar 57 balsīm par un 34 balsīm pret apstiprināja Andra Kulberga (AS) veidoto valdību. Koalīciju veido "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība. Jaunajā valdībā līdzās politiski deleģētiem ministriem strādās arī vairāki bezpartejiski nozares eksperti.