Raimonds Vējonis par deputāta palīdzi izvēlējies savas sekretāres meitu Hertu Kazeku
Bijušais Valsts prezidents, tagadējais Saeimas priekšsēdētāja biedrs Raimonds Vējonis (AS) par palīdzi sev parlamentā izvēlējies Hertu Kazeku. Kā atklāj publiski pieejamie dokumenti, viņa ir Vējoņa sekretāres meita.
Jaunievēlētajiem 15. Saeimas deputātiem pamazām veidojot savas komandas, uzmanību piesaista ne tikai tas, kuri politiķi ieguvuši ietekmīgus amatus parlamentā, bet arī tas, kuri cilvēki līdz ar viņiem tikuši pie valsts apmaksāta darba Saeimā.
Interesanta saistība atklājas, iepazīstoties ar diviem informācijas avotiem - Saeimas priekšsēdētāja biedra Raimonda Vējoņa deputāta aprakstu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra padomnieces Egitas Kazekas valsts amatpersonas deklarāciju.
Kazekas otrs amats ir Latvijas Valsts prezidenta kancelejā (Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa sekretāre), savukārt viņas deklarācijas sadaļā par radiniekiem kā meita norādīta Herta Kazeka. No tā izriet, ka, Vējonim atgriežoties parlamentā un kļūstot par vienu no tā augstākajām amatpersonām, darbu Saeimā ieguvusi arī viņa sekretāres meita.
Deputāta palīgs būtībā ir politiķa uzticības persona, taču vienlaikus par viņa darbu tiek maksāts no valsts budžeta. Līdz ar to sabiedrībai ir pamats interesēties, pēc kādiem kritērijiem deputāti izraugās savus palīgus un cik liela nozīme šajā izvēlē ir profesionālajai pieredzei, bet cik – personiskajiem kontaktiem.
Publiski pieejamajos dokumentos nav informācijas par Hertas Kazekas izraudzīšanās procesu, viņas profesionālo pieredzi un apsvērumiem, kuru dēļ Vējonis tieši viņu izvēlējies darbam parlamentā.
Sekretāres meitas pieņemšana darbā pati par sevi vēl nenozīmē likuma pārkāpumu. Tomēr šis gadījums aktualizē plašāku jautājumu – cik lielā mērā, mainoties Saeimas sasaukumiem un deputātiem sadalot palīgu amatus, pie valsts apmaksāta darba tiek politiķiem jau pazīstamu un pietuvinātu cilvēku ģimenes locekļi?
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Pie viena jāpiebilst, ka par Saeimas deputāti kļuvušajai bijušajai premjerei Evikai Siliņai (JV) kā palīdze pievienojusies bijušās Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas (JV) meita Madara Lukaševica.
Kā arī tradīcijai palīgus neraudzīties tālāk par paziņām un draugiem pievienojas “Latvija pirmajā vietā” (LPV), Andrejam Klementjevam par palīgiem izraugoties bijušos 14. Saeimas LPV deputātus Ričardu Šleseru (kas ir Aināra Šlesera dēls) un Ilzi Stobovu.