Talsu novads aicina doties aizraujošā garšu ceļojumā
Talsu novads aicina doties aizraujošā garšu ceļojumā, iepazīstot vietējo ražotāju radītos gardumus, īpašos produktus un Kurzemes kulinārās tradīcijas.
Talsu novads aicina doties aizraujošā garšu ceļojumā, iepazīstot vietējo ražotāju radītos gardumus, īpašos produktus un Kurzemes kulinārās tradīcijas. Degustācijas ir lieliska iespēja atklāt jaunas garšas, satikt vietējos meistarus un uzzināt stāstus, kas slēpjas aiz katra produkta. Izbaudi Talsu novada daudzveidību caur garšām, smaržām un patīkamiem piedzīvojumiem!
Usmas ezera zivju ēdienu degustācijas un meistarklases
“Usmas garša” piedāvā Usmas ezera zivju ēdienu degustācijas un meistarklases. Ir iespēja nogaršot zušu zupu, žāvētas zivis, foreļmaizes. Piedāvā aktīvās atpūtas iespējas uz ūdens – sup dēļi, ūdensriteņi, airu laivas un sporta laukumi, smilšu pludmale. Nakšņošanai pieejamas telts vietas, kā arī mājiņas, kur pārnakšņot.
📞 +371 27007756
📍”Bukdangas”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Sabiles sidrs
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Sabiles Sidra darītavu izveidojusi Circeņu ģimene – Aldis un Baiba, iedvesmojoties no savā dārzā augošajām ābelēm un Anglijas un Francijas senajām sidra gatavošanas tradīcijām. Darītavā tiek ražots sidrs no Latvijas āboliem, kam raksturīgs svaigs aromāts un maigs skābums. Īpašnieku mīlestība pret kulināriju un vīna kultūru iedvesmojusi radīt dzērienu, kas lieliski papildina maltītes no vietējiem produktiem. Apmeklētājiem ir iespēja doties ekskursijā, iepazīt sidra gatavošanas procesu un piedalīties produkcijas degustācijā.
SABILES SIDRA NAMS:
Vasaras sezonā omulīgais Sabiles Sidra Nams atvērtām durvīm gaida sabilniekus, Sabiles viesus un garāmbraucējus. Sidra Namā var gan nobaudīt glāzi auksta Sabiles sidra, gan nodegustēt un iegādāties dažādu Latvijas vīndaru vīnus.
Darba laiks: (sidra nams)
Pr.- Tr.- slēgts
Ce., Sv.- 11.00- 18.00
Pk., Se.- 10.00- 20.00
📞 +371 61301707
📍Rīga iela 11, Sabile, Talsu novads
Medņu Medus bišu produkcija
“Medņu Medus” – medus, ziedputekšņi, bišu maize, propoliss, propoliss medū, vasks un vaska sveces, lūpu balzāms – viss veselībai un labai pašsajūtai! Bišu produktu degustācija.
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📞+371 29341126
📍”Medni”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Maltītes gardēžiem Pie Pūpola
Uz ugunskura vārīta zupa, Dundagas krēms, Užavas alus.
Ēdināšana iepriekš jāpiesaka!
Piedāvā arī izbraucienus ar padomju armijas auto un to kolekcijas apskati.
📞 +371 26554001
📍”Pūpoli’, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads
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“Dundagas garšas” produkcijas degustācija
Sklandraušu, pūteļa un lielogu dzērveņu produkcijas (sulas, sīrupi, sukādes, kompots, dzērveņu pulveris) degustācija un iegāde Dundagas tirgus laukumā.
Ģimenes receptes, tradīcijas un vietējie produkti.
Darba laiks:
- Piektdienās, plkst. 8.00–10.00 (produkcijas iegāde)
- Iepriekš piesakoties (degustācijas un arī produkcijas iegāde lielākām grupām)
📞+371 26338797
📍Pils iela 3A, Dundag, Talsu novads
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Biškopības produkti Dundagā
Medus, bišu maize, ziedputekšņi, vaska sveces.
Iepriekš piesakoties, degustācijas un produkcijas iegāde.
📞 +371 22045684
📍Pils iela 3B, Dundaga, Talusu novads
Medus produkti “Ziedkalnos”
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Iespēja nobaudīt un iegādāties medus produktus: ziedputekšņus, bišu maizi, bišu medu ar dzērvenēm, ar riekstiem, un citus našķus. Svaigi sviests medus un dārzeņi, zāļu tējas, karpu makšķerēšana un degustācijas. Iepriekš jāpiesakās.
Brīvdienu māja ar pirti.
Piedāvājumā arī makšķerēšana, laivas un velosipēdu noma.
Degustācija un ekskursija pa saimniecību. Bišu dzīves vērojumi.
📞 +371 24245023
📍”Ziedkalni”, Dūmele, Dundagas pagasts
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Piejūras gardumi Kolkā
Kūpinātas zivis, dižrauši un sēklu maize. Produkcijas iegāde un degustācijas.
Degustācijas iepriekš jāpiesaka!
- Produkcijas iegāde: “Ērgļi”, Kolka un Kolkasrags, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275
- Degustācijas: “Galnieki”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads,
📞 +371 28268665
📍”Ērgļi”, kolka, Talsu novads
Cīrulīšu mājas labumi
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Kaltenē, „Cīrulīšu” mājās, viesi var baudīt dažādus mājās gatavotus vīnus, sidrus un uz vietas gatavotu zivju kulināriju. Piedāvājumā ir plaša vīnu izvēle – dzērveņu, ķiršu, ērkšķogu, plūmju, pieneņu, cidoniju un citi vīni. Tos iespējams nogaršot kopā ar tradicionāliem zvejnieku ciema ēdieniem, piemēram, zivju zupu un brētliņu sacepumu. Pavasarī saimniece piedāvā bērzu sulas, bet vasarā – pašgatavotus ievārījumus, sīrupus un dažādus konservējumus.
Lūgums apmeklējumu pieteikt iepriekš!
📞 +371 28308124
📍”Cīrulīši”, Kaltene, Rojas pagasts, Talsu novads
Zivju kulinārija SIA “Kaltenes zivis”
„Kaltenes Zivis” piedāvā plašu zivju produktu klāstu, kurā ikviens var atrast sev tīkamāko gardumu. Uzņēmumā tiek ražoti vairāk nekā 10 veidu marinētas siļķes, kā arī vairāk nekā 50 dažādi kulinārijas produkti, saldētas zivis un citas jūras veltes. Visa produkcija tiek gatavota ar rokām, īpašu uzmanību pievēršot kvalitātei un garšai. Uzņēmuma mērķis ir radīt gardus produktus, kas gatavoti ar rūpību un mīlestību. „Kaltenes Zivis” produkciju iespējams iegādāties vairāk nekā 500 veikalos visā Latvijā, tostarp „Maxima”, „Elvi”, „Aibe” un „Top”.
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Ražotnē uz vietas iespējams iegādāties visu saražoto produkciju.
📞 +371 20201250
📍”Elzas”, Kaltene, Rojas pagasts, Talsu novads
Lubeco sukādes un sīrupi
PIKOLO dabīgās sukādes, sulas, sīrupi un dzērieni ir loloti un rūpīgi pagatavoti gardumi, kas sniedz ogu, augļu vitamīnu un pozitīvu emociju devu katrā kumosā, katrā malkā.
Piedāvājumā aizraujošas ekskursijas skolēniem un tūristiem, mājražotājiem un audzētājiem, ģimenēm un uzņēmumu darbiniekiem, kuru laikā tiks parādīta saimniecība, pastāstīts, kā top gardumi, degustācija.
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📞 +371 27738809
📍Centra aleja 20, Lubezere, Arlavas pagasts, Talsu novads
“Ainas maizes” degustācija
Ainas Šteinbergas ceptā maize Talsos un novadā ir ļoti iecienīta. Kopš 1983. gada viņa ar ģimeni dzīvo „Rugājos” – bijušajā zirgu stallī, kas ir daļa no Rocežu muižas kompleksa. Tur ar rokām un siltām domām top 11 dažādu veidu maize. Piedāvājumā ir gan tradicionālā rudzu un sēklu maize, gan īpašākas garšas – maize ar žāvētu gaļu, sīpoliem, burkāniem, ķirbi, olīvām, tomātiem un žāvētiem augļiem. Ainas plašais piedāvājums spēj iepriecināt ikvienu maizes cienītāju!
Degustācija un saimniecības apskate pieejama grupām ar iepriekšēju pieteikšanos.
📞 +371 29434181
📍”Rugāji”, Laidzes pagasts, Talsu novads
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Z/S Purmaļi bioloģiskā produkcija
Z/S „Purmaļi” atrodas Talsu novada Balgales pagastā un nodarbojas ar piena lopkopību un mājražošanu. Saimniecībā tiek ražoti dažādi piena produkti – svaigpiens, biezpiens, krējums, sviests un dažādu veidu sieri pēc senām vectēvu receptēm, neizmantojot konservantus un mākslīgas piedevas. Saimniecība īpašu uzmanību pievērš dabīgai videi, kvalitatīvai produkcijai un ilgtspējīgai saimniekošanai. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīt saimniecības ikdienu un piena produktu ražošanas procesu, kā arī uz vietas nodegustēt un iegādāties dažādus mājražojumus. Rudenī īpaši patīkami baudīt saimniecībā tapušos gardumus un iepazīt lauku saimniecības tradīcijas!
📞 +371 26496830
📍Z/S Purmaļi, Balgales pagasts, Talsu novads