Godināti Kurzemes tūrisma nozares izcilnieki
13. novembrī Dundagas pilī svinīgā ceremonijā tika sveikti Kurzemes tūrisma nozares pārstāvji, informē Talsu novada pašvaldībā.
Jau 22. reizi pasniegta balva “Lielais Jēkabs” godina labākos nozares pārstāvjus, izceļot viņu paveikto un nozīmīgo ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā.
Šogad apbalvojumi tika pasniegti sešās kategorijās – Brīvdienu māja Kurzemē 2026, Pasaules virtuve Kurzemē 2026, Vēstures piedzīvojums Kurzemē 2026, Izziņas un izklaides vieta bērniem Kurzemē 2026, Gājējiem draudzīga pieturvieta Kurzemē 2026, Kurzemes publiskais dārzs 2026
Īpašs prieks un lepnums, ka trīs kategorijās uzvaras guvuši Talsu novada nominanti
Vēstures piedzīvojums Kurzemē 2026: Viesu nams “Pūpoli” ( Z/s “Pūpoli” ). Par aizraujošu iespēju iepazīt Ziemeļkurzemes militāro vēsturi piedzīvojuma veidā.
Izziņas un izklaides vieta bērniem Kurzemē 2026: Viesu Nams Laumas. Par dabas izziņas, aktīvās atpūtas un ģimenisku piedzīvojumu apvienošanu.
Kurzemes publiskais dārzs 2026: Sabiles Vīna kalns. Par unikālas kultūrvēsturiskas ainavas un vīnkopības tradīciju saglabāšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sirsnīgi sveicam visus nominantus un godalgoto vietu ieguvējus! Paldies par ieguldīto darbu, uzņēmību un vēlmi radīt arvien jaunus iemeslus, lai ceļotāji izvēlētos iepazīt Talsu novadu un atgrieztos tajā atkal un atkal!
FOTO: Talsu novada pašvaldība.