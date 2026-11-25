Jūrmalu rotās pilsētas vēsturē augstākā Ziemassvētku egle
Jūrmalas galvenā Ziemassvētku egle šogad būs 18 metru augsta, tā būs augstākā svētku egle pilsētas vēsturē, informē pašvaldībā.
Īpaši Jūrmalai radīto egles noformējumu veidos ornamentāli elementi – dažādu krāsu pavedienu pinumi, kuru izgaismošanai izmantoti īpaši tehnoloģiskie risinājumi. Katrs ornaments ir roku darbs.
Pīto dekoru pamatā ir gan dažādu formu zvaigznes, gan to stilizēti atveidojumi, kas vizuāli sasaucas ar tautas ornamentikai raksturīgiem rotājumiem.
Ap egli apvītais gaismas tīkls radīs asociāciju ar Jūrmalas ciešo saikni ar jūru, kas ir viena no pilsētas identitātes būtiskām sastāvdaļām. Tīkla struktūra un gaismu spēles veidos vieglu, plūstošu kompozīciju, kas pilsētas ainavā ļauj sajust jūras tuvumu. Gaismas rotājumi veidos apjomīgu, mirdzošu kompozīciju un izcels egles siluetu.
Gaismas un dekoratīvo elementu saspēle radīs iespaidīgu vizuālo efektu, piešķirot tradicionālajai Ziemassvētku eglei neierastu un mūsdienīgu tēlu. Egles noformējumu dienas laikā varēs baudīt gan tuvumā, gan no attāluma, bet diennakts tumšajā laikā egle iemirdzēsies īpašā gaismā.
Astoņpadsmit metru augstā egle kļūs par vienu no šā gada Jūrmalas Ziemassvētku sezonas centrālajiem akcentiem pilsētvidē. Svētku noskaņu pilsētā papildinās Latvijā garākā eglīšu promenāde – Jomas ielā un Tirgoņu ielā būs apskatāmas 217 izrotātas eglītes. Vairākās vietās pilsētā apmeklētājus priecēs iespaidīgas videoprojekcijas uz ēku fasādēm, gaismas un lāzeru instalācijas un interaktīvi gaismas objekti.