Tukumā turpinās Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas būvdarbi
Tukuma novada pašvaldība īsteno ES līdzfinansētu Brīvības laukuma un piegulošo teritoriju pārbūvi, saglabājot tā lomu kā pilsētas galveno, daudzfunkcionālo laukumu.
Tukuma novada pašvaldība 2025. gada jūlijā uzsāka Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.1.1.3/1/23/A/008 “Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir veikt Brīvības laukuma pārbūvi Tukuma pilsētā, saglabājot laukuma pilsētvides nozīmi kā galvenajam pilsētas laukumam ar daudzfunkcionālu nozīmi.
Būvdarbu ietvaros šobrīd ir pabeigti siltumtrases, kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūves un pieslēgšanas darbi, līdz ar to Elizabetes iela ir atvērta transporta satiksmei.
Rotaļu laukuma zonā ir uzstādītas rotaļu iekārtas. Turpinās apgaismojuma izbūves darbi, kā arī granīta plākšņu un betona bruģakmens segumu ieklāšanas darbi.
Šobrīd granīta plākšņu segums ir pilnībā ieklāts galvenajā laukumā, kā arī strūklakas daļā. Uzsākta 18 koku stādīšana tiem paredzētajās vietās, stādīšanas darbus plānots pabeigt līdz novembra beigām.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 750 302,61 EUR (t.sk. 21% PVN). ES fondu projekta attiecināmās izmaksas ir 1 644 337,62 EUR, no kurām Eiropas Savienības fondu finansējums ir 800 000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 844 337,62 EUR. Ārpus projekta izmaksas sastāda 1 105 964,99 EUR.
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Būvdarbus veic SIA “AMATNIEKS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “2BIG”, autoruzraudzību veic SIA “MARK ARHITEKTI” un SIA “STRASA KONSULTANTI”. Arheoloģisko uzraudzību un izpēti objektā nodrošina biedrība "Latviešu karavīrs", atbildīgais arheologs Normunds Jērums.