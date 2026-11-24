Liepājā aicina izteikt viedokli par septiņu koku nociršanu Ģenerāļa Dankera ielā
Liepājas pašvaldība līdz 29. novembrim rīko publisko apspriešanu par septiņu koku nociršanu Ģenerāļa Dankera ielā saistībā ar Neatkarības rotas ielas 1 teritorijas pārbūvi un jaunās iebrauktuves izbūvi. Iedzīvotāji aicināti iesniegt viedokli e-pakalpojumu portālā vai Klientu apkalpošanas centrā, pēc kā komisija lems par koku ciršanu.
Liepājas pašvaldība rīko koku ciršanas publisko apspriešanu saistībā ar plānotajiem būvdarbiem īpašumā Neatkarības rotas ielā 1. Īpašumā tiek izstrādāts projekts ēkas atjaunošanai, teritorijas labiekārtošanai un jaunas iebrauktuves izbūvei, kam nepieciešama atsevišķu, Ģenerāļa Dankera ielas daļā augošu, koku ciršana.
Iedzīvotāji savu viedokli var izteikt līdz 29. novembrim.
SIA “AVILAX TRUST” vērsies Apstādījumu uzraudzības komisijā saistībā ar to, ka īpašums Neatkarības rotas ielā 1 un tā teritorija tiek pārprojektēta, kā arī paredzēta jaunas iebrauktuves izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi īpašumam. Projektēšanas laikā secināts, ka Ģenerāļa Dankera ielā, pie īpašuma Neatkarības rotas ielā 1, ielas sarkanajās līnijās aug vairāki koki, kas apgrūtina gājēju kustību un traucē plānotās iebrauktuves un robežžoga izbūvi. Viena koka vainagā atrodas esošs ielas apgaismojuma stabs, kura ekspluatācija šādos apstākļos ir apgrūtināta. Koki traucē arī īpašumā esošās ēkas plānoto atjaunošanas darbu īstenošanu un tās turpmāko ekspluatāciju. Tāpat paredzams, ka tie varētu apgrūtināt ietves labiekārtošanas darbus nākotnē.
Saistībā ar plānotajiem darbiem publiskā apspriešana noteikta par septiņu koku ciršanas ieceri – sešām parastajām kļavām un vienu platlapu liepu. Koki atrodas Ģenerāļa Dankera ielas sarkano līniju robežās, gājēju ietves, plānotās iebrauktuves un robežžoga izbūves zonā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus no 20. līdz 29. novembrim piedalīties publiskajā apspriešanā, izsakot un pamatojot savu viedokli Liepājas e-pakalpojumu portālā: epakalpojumi.liepaja.lv vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.
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Koku foto fiksāciju un detalizētāku projekta informāciju skatīt publiskās apspriešanas informatīvajā planšetē (.pdf).
Publiskās apspriešanas laikā uz vietas ir izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.