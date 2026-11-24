Kas notiks ar tavu ķermeni pēc nāves? Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju lemj ziedot savus orgānus pēc nāves
Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju E-veselībā norāda, vai pēc nāves piekrīt savu orgānu, audu vai ķermeņa ziedošanai. Gada laikā šādu cilvēku skaits pieaudzis par 20%, sasniedzot 56 343. Tomēr šo iespēju izmantojuši vien aptuveni 3% Latvijas iedzīvotāju, liecina Latvijas Digitālās veselības centra dati.
Līdz šā gada 1. novembrim savu izvēli par orgānu ziedošanu bija norādījuši 51 783 iedzīvotāji, no kuriem 60% tam piekrituši. Līdzīga situācija ir ar audu ziedošanu – no 49 999 iedzīvotājiem, kuri pauduši savu gribu, piekrišanu devuši 60%. Savukārt sava ķermeņa izmantošanai mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem piekritusi trešdaļa no 32 692 iedzīvotājiem, kuri izdarījuši šādu izvēli.
Aktīvāk savu gribu paudušas sievietes, kuras iesniegušas 68% no visiem pieteikumiem. Visbiežāk šo E-veselības iespēju izmantojuši iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 49 gadiem.
Latvijas Digitālās veselības centra (LDVC) valdes loceklis Juris Gaiķis aicina iedzīvotājus savlaicīgi paust savu gribu, jo tas atvieglo lēmumu pieņemšanu tuviniekiem un palīdz nodrošināt cilvēka vēlmes ievērošanu. E-veselībā iespējams norādīt gan piekrišanu, gan aizliegumu, turklāt savu izvēli var mainīt jebkurā laikā.
Kas var redzēt tavu izvēli?
Piekļuve šai informācijai ir stingri ierobežota. Tā pieejama Latvijas Transplantācijas centram, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram, ārstniecības iestādēm, kas veic sekcijas, kā arī noteiktām augstākās izglītības iestādēm.
Ne ģimenes ārstiem, ne Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam piekļuves šai informācijai nav. Turklāt katrs datu skatījums E-veselībā tiek fiksēts, un ikviens iedzīvotājs var pārbaudīt, vai kāds ir skatījis informāciju par viņa izdarīto izvēli.