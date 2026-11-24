Rucavā izzina un godā kāzu tradīcijas
Rucavas Centra dzirnavās un kultūras namā notikusī konference “Kāzas Rucavas kultūrtelpā 20.–21. gadsimtā” apvienoja jaunākos lauku pētījumus ar dzīvu kāzu rituālu demonstrējumiem, izgaismojot Rucavas un pierobežas tradīciju daudzveidību. Pasākums stiprināja sadarbību ar Lietuvu un parādīja, kā pētniecību iespējams saprotami sasaistīt ar mantojuma saglabāšanu.
2026. gada 20. novembrī Rucavas Centra dzirnavās un Rucavas kultūras namā notika konference "Kāzas Rucavas kultūrtelpā 20.–21. gadsimtā". Tās mērķis bija iepazīstināt sabiedrību ar jaunākajiem pētījumiem par Rucavas kāzu tradīcijām un veicināt šo tradīciju saglabāšanu un pārmantošanu. Konferences programmā pētnieku referāti tika apvienoti ar kāzu rituālu demonstrējumiem.
Konferenci atklāja Dienvidkurzemes novada vadītājs Andris Jankovskis un Nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere. Rīta daļā Rucavas Centra dzirnavās galvenā uzmanība bija veltīta 2026. gada lauku pētījumam par kāzu tradīcijām Rucavā un tās apkārtnē. Ieva Ančevska aplūkoja līdzināšanas nozīmi kāzu tradīcijā, Daļa Kiseļūnaite pievērsās Kuršu kāpu kāzu paražām, savukārt Daiga Straupeniece iepazīstināja ar 20. gadsimta kāzu tradīcijām aizrobežu Rucavā – Būtiņģē un Sventājā. Lietuvas pierobežas un Kuršu kāpu piemēri ļāva aplūkot Rucavas kāzu tradīcijas plašākā reģiona kontekstā.
Pēcpusdienā Rucavas kultūras namā Dace Tapiņa iepazīstināja ar kāzu goda vārtiem. Savukārt Rucavas etnogrāfiskais ansamblis, kapela "Paurupīte" un Rucavas tradīciju klubs parādīja, kā mičošanas laikā dalīja jaunās sievas pūru.
Ar konferenci tika sasniegts projekta pamatmērķis – Rucavā sarīkots publisks pasākums, kurā vienkopus iepazīstināja ar lauku pētījumu un dzīvajām kāzu tradīcijām. Referāti sniedza vēsturisko un reģionālo kontekstu, savukārt demonstrējumi ļāva klātienē iepazīt rituālu norisi. Vietējo tradīciju nesēju un Lietuvas pārstāvju iesaiste radīja iespēju turpināt sadarbību kāzu tradīciju izpētē un saglabāšanā.
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Projekta īstenošana parādīja, ka lauku pētījumu rezultātus var sabiedrībai saprotami izklāstīt, sasaistot tos ar konkrētām kāzu norisēm. Vietējo kolektīvu līdzdalība deva tradīciju nesējiem iespēju pašiem iepazīstināt auditoriju ar savu mantojumu. Savukārt Būtiņģes, Sventājas un Kuršu kāpu piemēri parādīja, cik vērtīgi ir pētīt un salīdzināt tradīcijas abpus Latvijas un Lietuvas robežai.
Konferenci finansiāli atbalstīja Dienvidkurzemes novada pašvaldība. Lauku pētījumi par kāzu tradīcijām notiek projekta "Rucavas kultūrtelpas attīstības nodrošinājums 2026" ietvaros, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Organizēja Rucavas kultūrtelpas attīstības biedrība sadarbībā ar Rucavas tradīciju klubu.