Liepājas Reģionālā slimnīca ievieš personalizētu ceļa locītavas endoprotezēšanas pieeju
Liepājas Reģionālā slimnīca ieviesusi personalizētu ceļa locītavas endoprotezēšanas pieeju, izmantojot kinemātiskās pielāgošanas metodi un MicroPort Evolution Medial-Pivot endoprotēzi, lai precīzāk atjaunotu pacienta dabisko ceļa kustību un saišu līdzsvaru. Pirmās operācijas traumatologs-ortopēds Dr. Mārtiņš Reteris veica 11. un 12. novembrī pēc pieredzes apmaiņas ar Beļģijas speciālistu Dr. Andi Stefancu.
Liepājas Reģionālā slimnīca ievieš personalizētu ceļa locītavas endoprotezēšanas pieeju, kuras mērķis ir pēc iespējas precīzāk atjaunot cilvēka dabisko ceļa locītavas uzbūvi un kustību mehāniku.
Šā gada 11. un 12. novembrī Liepājas Reģionālās slimnīcas traumatologs-ortopēds Dr. Mārtiņš Reteris veica pirmās ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijas, izmantojot kinemātiskās pielāgošanas (Kinematic Alignment) metodi un MicroPort Evolution Medial-Pivot endoprotēzi.
Cilvēku ceļa locītavas nav pilnīgi vienādas – katrai ir sava anatomiskā uzbūve, locītavas virsmu forma un saišu izvietojums. Dr. Mārtiņš Reteris norāda, ka tradicionālajā endoprotezēšanā parasti cenšas panākt noteiktu, visiem pacientiem vienotu kājas ass izlīdzinājumu. Savukārt kinemātiskās pielāgošanas pieejā endoprotēzes novietojumu pielāgo pacienta individuālajai anatomijai, cenšoties atjaunot ceļa dabisko kustību, stāsta traumatologs.
„Viens no būtiskiem kinemātiskās pielāgošanas principiem ir iespēja saglabāt dabisko saišu līdzsvaru, pēc iespējas samazinot nepieciešamību tās ķirurģiski atbrīvot. Tas var palīdzēt panākt dabiskāku ceļa kustību un labāku locītavas funkciju pēc operācijas, potenciāli veicinot arī pacienta pašsajūtu un atveseļošanos,” skaidro traumatologs-ortopēds Dr. Mārtiņš Reteris.
Operācijas notika pēc nesenās pieredzes apmaiņas un kopīgajām operācijām ar Beļģijas traumatologu ortopēdu Dr. Andi Stefancu, kuram ir plaša pieredze kinemātiskās pielāgošanas pielietošanā un kurš dalījās ar savām zināšanām un praktiskiem ieteikumiem par šīs pieejas izmantošanu. Liepājā operāciju laikā tehnisko atbalstu sniedza MicroPort speciālists Giorgio D’Addetta.
Jaunās pieejas ieviešana papildina Liepājas Reģionālās slimnīcas iespējas ceļa locītavas endoprotezēšanā, piedāvājot pacientiem mūsdienīgu, individuālajā anatomijā balstītu ārstēšanas risinājumu.