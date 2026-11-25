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Šodien 13:50
Saldus novada pašvaldības autoparku papildina jauni mikroautobusi
Saldus novada pašvaldība noslēgusi līgumu par septiņu jaunu Toyota Proace Verso mikroautobusu operatīvo līzingu uz 36 mēnešiem, lai uzlabotu skolēnu pārvadājumus Saldū, Brocēnos, Ezerē un Vadakstē. Jaunais transports modernizēs autoparku un paaugstinās pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem.
Saldus novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par septiņu jaunu Toyota Proace Verso mikroautobusu operatīvo līzingu ar izpirkuma tiesībām.
Pakāpeniski saņemot mikroautobusus tie tiek nodoti pārvaldēm, lai pildītu pašvaldības skolēnu pārvadājumus, tostarp Saldus pilsētā, Brocēnu pilsētā, Ezeres pagastā un Vadakstes pagastā.
Saskaņā ar noslēgto līgumu:
- Tiks nodrošināti 7 jauni mikroautobusi.
- Līguma termiņš – 36 mēneši.
Jaunais transports palīdzēs pilnveidot pašvaldības autoparku un nodrošināt mūsdienīgākas pārvietošanās iespējas.
Investīcijas pašvaldības transportā ir ieguldījums iedzīvotāju ērtībās un kvalitatīvākā pakalpojumu nodrošināšanā!