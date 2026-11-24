"Mans bērns nekad neko tādu nemēģinās!" - bīstama ilūzija, kas var maksāt dārgi
Vēlme aizmirsties, bezpalīdzība, stress un vēlme kaut uz brīdi nedomāt par realitāti – tie ir vieni no galvenajiem iemesliem, kāpēc daļa jauniešu sniedzas pēc apreibinošām vielām. Tieši bēgšana no realitātes un vēlme kaut uz brīdi nedomāt par samilzušajām problēmām šobrīd ir viena no lielākajām sērgām Latvijas jauniešu vidū.
Viena no kļūdām, ko pieļauj vecāki, ir dzīvo ar pārliecību, ka „mans bērns nekad neko tādu nemēģinās”.
Tāpēc OPEN Radošais Centrs ar sociālo kampaņu „RUNĀ ar savu bērnu.” aicina vecākus pievērst uzmanību jauniešu apreibinošo vielu lietošanas riskiem un, pats galvenais, veidot ar bērniem atklātu un uzticībā balstītu sarunu.
Saskaņā ar jaunāko ESPAD 2024 ziņojumu (publicēts 2025. gada nogalē, aptaujāti 15–16 gadus veci skolēni), Latvijā 78 % šī vecuma jauniešu ir pamēģinājuši alkoholu, bet 17 % – kādu no nelegālajām narkotiskajām, tātad - katrs sestais. Tie ir oficiālie pētījumu un aptauju dati - bet jāatceras, ka runa ir par 15-16 gadus veciem skolēniem, un daļa jauniešu baidās, ka skolotāji vai vecāki uzzinās viņu atbildes, pat ja tās ir anonīmas, tāpēc neatbildēs godīgi.
Tāpēc ir svarīgi nevis cerēt, ka bērns ar šādu situāciju nesaskarsies, bet jau laikus runāt par riskiem un veidot uzticēšanos.
Dažādas apreibinošās vielas mūsdienās ir viegli pieejamas gan uz ielas, gan internetā. To sastāvs, stiprums un iedarbība bieži vien nav zināma, tādēļ pat viena lietošanas reize var beigties ar smagu saindēšanos vai pārdozēšanu. Situāciju vēl bīstamāku padara bailes no nosodījuma, vecāku reakcijas vai iespējamām sekām, kas var atturēt gan pašu jaunieti, gan apkārtējos no savlaicīgas palīdzības meklēšanas.
„Izsaukumos pie reibumā esošiem bērniem un jauniešiem ballītēs, parkos, staciju laukumos vai autoostās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi bieži sastop vientuļus, apjukušus, sevī un dzīvē apmaldījušos, izmisušus jaunus cilvēkus — vēl pavisam bērnus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Daži no viņiem jau cīnās ar atkarību, citi lieto vielas kompānijas pēc, jo atkarīgie draugi ir vienīgie cilvēki, kas viņiem ir blakus. Ir arī tādi, kuri pamēģina ziņkārības dēļ vai lai pievērstu vecāku uzmanību. Daži pirmo reizi lieto vielas, lai šķietami remdētu grūtas emocijas vai iegūtu jaunas sajūtas.
Kaut kur ir arī viņu vecāki - aizņemti ar sevi un ikdienas rūpēm, bet zaudējuši saikni ar savu bērnu. Ir grūti redzēt, ka daudzi no šiem jauniešiem vairs pat necer, ka būs kāds, kuram viņi nebūs vienaldzīgi.
Šādu izsaukumu skaits pieaug katru gadu. Tie kļūst arvien smagāki, tuvāki nāves robežai un bīstamāki. Ja esi mamma vai tētis, tu savam bērnam esi vajadzīgs! Runā ar savu bērnu!”. Liene Cipule, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja.
„Mēs vēlamies vecākiem atgādināt, ka saruna par apreibinošajām vielām nav jāatliek līdz brīdim, kad bērns jau saskāries ar problēmām. Viņam ir jāzina, ka vecāki ir gatavi uzklausīt un palīdzēt arī tad, ja pieļauta kļūda vai noticis kas tāds, par ko ir bail stāstīt. Svarīgākais ir nevis nosodīt, bet būt blakus un vajadzīgajā brīdī palīdzēt,” uzsver OPEN Radošā Centra vadītājs Edijs Klaišs.
Kampaņas nosaukumā ietvertie trīs vārdi - PARUNĀ, IZRUNĀ un SARUNĀ - tie apzīmē trīs būtiskus soļus, ko vecāki var spert, lai pasargātu savus bērnus.
PARUNĀ ar bērnu par apreibinošajām vielām un to riskiem. Paskaidro, ka vielu sastāvs un iedarbība var būt neparedzama un tas, ka kādam citam pēc lietošanas nav radušās veselības problēmas, nenozīmē, ka briesmas nepastāv.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
IZRUNĀ ar bērnu, ka viņš vienmēr var tev uzticēties. Ļauj saprast, ka arī tad, ja pieļauta kļūda vai noticis kas nepatīkams, viņš netiks atstumts un varēs paļauties uz tavu atbalstu.
SARUNĀ ar bērnu, kā rīkoties ārkārtas situācijā. Vienojieties, ka veselība un dzīvība vienmēr ir svarīgāka par bailēm no sekām un ka nepieciešamības gadījumā palīdzība jāmeklē nekavējoties - zvanot neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai vai vēršoties pie uzticama pieaugušā.
Bērns varbūt ne vienmēr gribēs ar tevi runāt. Taču viņam ir jāzina, ka tu vienmēr esi gatavs klausīties. Neatliec sarunu uz rītdienu - PARUNĀ, IZRUNĀ, SARUNĀ!