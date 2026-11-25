Grobiņā sāksies 15 pašvaldības dzīvokļu atjaunošana
Grobiņā uzsākta Jaunatnes ielas 1 piektā stāva pilna atjaunošana, lai līdz 2027. gada septembrim nodrošinātu 15 mūsdienīgi atjaunotus sociālos dzīvokļus un mazinātu rindas uz pašvaldības mājokļiem. Projekts tiek īstenots ar ERAF atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novadā.
Grobiņā, Jaunatnes ielā 1 sāksies pašvaldībai piederošās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 5. stāva atjaunošanas darbi. Izremontēs 15 dzīvokļus, nodrošinot iespēju novada iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams sociālais atbalsts, saņemt dzīvošanai piemērotu mājokli.
Lai uzlabotu sociālo mājokļu pieejamību Dienvidkurzemes novadā un mazinātu rindas uz pašvaldības dzīvokļu īri, 2024. gadā uzsākta projekta “Sociālo mājokļu (dzīvokļu) atjaunošana Dienvidkurzemes novadā” īstenošana.
Projektā paredzēts pilnībā atjaunot ēkas piekto stāvu, kurā atrodas 15 dzīvokļi. Līdz šim stāvs nebija piemērots dzīvošanai, taču pēc remontdarbu pabeigšanas tajā būs pieejami mūsdienīgām dzīves vajadzībām atbilstoši mājokļi.
Atjaunošanas laikā veiks dzīvokļu un balkonu, koplietošanas koridora un kāpņu telpas pārbūve un remonts. Dzīvokļos izbūvēs ūdensapgādes un kanalizācijas pievadus, uzstādīs individuālos ūdens sildītājus, ierīkos jaunu elektroinstalāciju un apkures sistēmu, atjaunos ventilāciju, kā arī veiks pilnu iekšējo apdari.
Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes 2025. gadā un iepirkuma procedūras noslēguma 2026. gadā, pašvaldība ir noslēgusi līgumus par būvdarbu veikšanu, būvuzraudzību un autoruzraudzību.
Atjaunojot līdz šim neapdzīvojamos dzīvokļus, pašvaldība sper vēl vienu soli pretī pieejamākam sociālajam mājokļu fondam un labākiem dzīves apstākļiem novada iedzīvotājiem.
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Atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2027. gada septembrim.
- Būvdarbus objektā veic SIA “RISE JE”,
- būvuzraudzību objektā veic SIA “SORPO”,
- autoruzraudzību nodrošina SIA “Liepājas Namsaimnieks”,
- atjaunošanas darbi notiek, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu Nr.: 4.3.1.3/1/24/A/013 "Sociālo mājokļu (dzīvokļu) atjaunošana Dienvidkurzemes novadā",
- projektu īsteno Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa,
- projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu,
- projekta īstenošanas laiks no 2024. gada līdz 2028. gadam.