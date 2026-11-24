Bauskas novads gatavojas Ziemassvētkiem: iemirdzēsies svētku rotājumi un skanēs koncerti
Bauskas novads Ziemassvētku gaidīšanas laikā iemirdzēsies ar jaunām un jau iemīļotām gaismu dekorācijām, svētku eglēm un plašu pasākumu programmu pilsētās un pagastos. No egļu iedegšanām un tirdziņiem līdz koncertiem, izstādēm un ģimenes aktivitātēm – decembris solās priecēt gan iedzīvotājus, gan viesus.
Gada tumšākajā laikā gaisma kļūst īpaši pamanāma - tā iemirdzas logos, ielu rotājumos un svētku eglēs, aicinot uz mirkli piestāt un sajust Ziemassvētku tuvošanos. Arī Bauskas novadā tiek plānots, kā radīt svētku noskaņu pilsētās un pagastos, savukārt kultūras un tūrisma vietās top notikumi, kas priecēs gan novada iedzīvotājus, gan viesus.
Šogad līdzās iepriekšējos gados iegādātajiem rotājumiem būs arī jauni svētku akcenti. Gaidīšanas laiku piepildīs egļu iedegšanas svētki, tirdziņi, koncerti, izstādes un pasākumi ģimenēm.
Svētku gaidīšanas laiku piepildīs mūzika un tikšanās
Līdz ar pirmo sveci adventes vainagā sāksies arī svētku pasākumu laiks. Skaistkalnes baznīcā, sākot no 29. novembra, katru svētdienu līdz Ziemassvētkiem norisināsies adventes koncerti.
Decembra sākumā svētku gaismas iemirdzēsies Iecavā - 4. decembrī plkst. 18.00 paredzēta Iecavas egles iedegšana. Tajā pašā dienā plkst. 18.00 Rundāles Multifunkcionālajā centrā notiks pasākums “Brīnumaini aukstu ziemas pārsteigumu šovs”.
5. decembrī uz Ziemassvētku ieskaņas tirdziņu aicinās Rundāles Avoti. Savukārt Bauskas muzejā no 5. decembra līdz 2027. gada 10. janvārim būs skatāma Ziemassvētku izstāde “Karnevāls, masku balle un ilūzija”.
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No 7. līdz 20. decembrim daudzfunkcionālajā centrā (DFC) “Strēlnieki” varēs aplūkot Anitas Vismanes zvanu un Ilzes Rammas sveču izstādi.
Decembra otrās nedēļas nogalē svētku egles iedegšana pulcēs iedzīvotājus Rundālē un Skaistkalnē. 11. decembrī plkst. 18.00 Rundāles Multifunkcionālajā centrā notiks egles iedegšanas koncerts ar Zelta fejas brīnumsaldējumu un rotu darbnīcu. Savukārt 12. decembrī Skaistkalnē norisināsies Ziemassvētku tirdziņš un egles iedegšana.
Mežotnes baznīcā 16. decembrī plānots Ziemassvētku koncerts “Ceļā uz brīnumu”, savukārt 18. decembrī - vēl viens Ziemassvētku koncerts. Informācija par koncertu vēl tiks precizēta.
19. decembrī Bauskas pils muzejā izskanēs Ziemassvētku korāļu koncertprogramma, Rundāles pilī notiks koncerts “Liepājas skaņas Rundāles pilī”, bet plkst. 17.00 Īslīces kultūras namā - Ziemassvētku koncerts “Lai sapņi piepildās”.
Ceturtajā adventē, 20. decembrī, svētku mūzika skanēs daudzviet. Plkst. 14.00 DFC “Strēlnieki” notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Debess paveras Tev”, savukārt plkst. 19.00 Svitenes tautas namā - koncerts “Ziemas vakara mierā”.
21. decembrī plkst. 19 ar Ziemassvētku koncertu Iecavas kultūras namā viesosies grupa “Skvirl’boizz”.
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Visu decembri Codes pagasta iedzīvotāji un viesi aicināti piedalīties Ziemassvētku izlaušanās spēlē “Izglābt svētkus”. Escape room stilā veidotā aktivitāte norisināsies Virsaišos 1, Codē, pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00 un svētdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Ziemassvētku dienā, 25. decembrī, Bauskas luterāņu baznīcā uzstāsies grupa “Sestā Jūdze”, savukārt Mežotnes baznīcā notiks Ziemassvētku dievkalpojums. Plkst. 21.00 Kurmenes tautas namā sāksies Ziemassvētku balle pie galdiņiem kopā ar grupu “Pipari”.
26. decembrī Bauskas pils muzejā paredzēta Livonijas laika Ziemassvētku balle, bet 27. decembrī Iecavas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisināsies kultūras notikums “Laika atspulgi”. Šajā pašā datumā Iecavas parks aicinās pastaigā pa multimediālu gaismas taku, kur ziemas tumsu kliedēs gaismu spēles.
Par kopā būšanas prieku domāts arī ģimenēm un skolēniem. Bauskas Motormuzejā plānota Ziemassvētku ģimeņu diena - tās norise plānota 23. vai 27. decembrī (datums tiks precizēts). Savukārt Mežotnes pilī skolēnu klasēm būs iespēja piedalīties Ziemassvētku eglīšu pasākumos.
Bauskas Rātslaukumā iemirdzēsies 12 metrus augsta egle
Bauskas galvenā Ziemassvētku egle arī šogad atradīsies Rātslaukumā. Tā būs 12 metrus augsta nomāta mākslīgā egle, kuru rotās silti un auksti baltas LED virtenes, zelta un sarkanas bumbas, izgaismotas zvaigznes un trīsdimensiju gaismas dekors galotnē.
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Egli papildinās nomāts dekors - ragavas ar solu un aptuveni divus metrus augstu izgaismotu briedi. Egli plānots uzstādīt no 23. līdz 28. novembrim, bet tās iedegšana paredzēta 29. novembrī - Pirmajā adventē - plkst. 17.00. Tajā pašā dienā no plkst. 14.00 līdz 18.00 Rātslaukumā norisināsies amatnieku un mājražotāju tirdziņš.
Egles nomu, piegādi, uzstādīšanu, uzturēšanu un demontāžu nodrošinās SIA “AM noma”. Nomas laiks paredzēts līdz 2027. gada 15. janvārim, savukārt demontāža notiks no 15. līdz 18. janvārim.
Mākslīgā egle Bauskas Rātslaukumā tiek uzstādīta kopš 2022. gada. Iepriekš svētku koku veidoja aptuveni 11 metrus augsta konstrukcija, kas izveidota no dabīgām eglēm. Savukārt 2027. gadā, ņemot vērā iedzīvotāju balsojumu, Rātslaukumā plānots atgriezties pie dabīgas egles.
Svētku gaismas Bauskā un pagastos
Bauskā svētku noskaņu radīs ne tikai Rātslaukuma egle. Gaismas dekori rotās arī apgaismes stabus, tostarp Dārza un Salātu ielā.
Uzvaras ielā 1 paredzēts izvietot nomātu kompozīciju ar stirnām un briedīšiem, kā arī dzīvām un dekoratīvām eglītēm. Pie “Rimi” laukuma izgaismotos Bauskas burtus papildinās eglītes un gaismas bumbas, savukārt Karpa dārzā kā svētku foto vietas tiks izdekorētas arkas un izvietoti sniegavīri. Pilskalna, Īslīces, Mēmeles un Salātu rotācijas apļos svētku noskaņu radīs dzīvas egles ar lampiņām.
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Arī Bauskas apvienības pagastos svētku noformējumā satiksies jau pazīstami rotājumi un jaunas idejas.
Brunavas pagastā ārtelpu nepušķos, bet iekštelpas rotās sapostas egles. Ceraukstes pagastā taps īpaša Zvaigžņu aleja no pašu veidotām jaunām un atjaunotām iepriekšējo gadu dekorācijām, kas Bauskas pilsētā bija iegādātas līdz 2022. gadam. Savukārt Codes pagastā dabīgas egles rotās gaismas virtenes, un svētku noskaņu papildinās sniegavīrs, kas Bauskas pilsētā iegādāts 2023. gadā.
Dāviņu un Vecsaules pagastā saglabās iepriekšējo gadu noformējumu, izmantojot brieža, dāvanu kastu, eglīšu bumbu, sniegavīru un adventes vainaga dekorus. Mežotnes pagastā dabīgas egles tiks izrotātas ar gaismas virtenēm.
Gailīšu pagasta Uzvarā būs aplūkojama četru izgaismotu sveču kompozīcija. Savukārt Īslīces pagasta Rītausmās svētku noskaņu radīs aptuveni 12 metrus augsta dabīga egle. To rotās silti baltas LED virtenes, zelta bumbas un izgaismotas sniegpārslas, bet egles pakājē atradīsies trīsdimensiju gaismas briedis.
Vecumnieku apvienībā rotājumus papildinās sniegpārslas
Vecumnieku apvienībā svētku rotājumu klāsts ik gadu tiek papildināts, iegādājoties arī lielformāta vides elementus. Šogad plānots iegādāties 40 sniegpārslu dekorus, kas būs stiprināmi pie apgaismes balstiem.
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Arī iepriekšējos gados iegādātie dekori turpinās radīt svētku noskaņu. 2022. gadā egļu rotāšanai iegādātas desmit lielizmēra gaismas bumbas, 2023. gadā - Ziemassvētku briedis, bet 2025. gadā - lielformāta vides elements “Mēness”.
Dekori ik gadu tiek pārvietoti starp pagastiem, lai katrā no tiem ienestu kādu jaunu akcentu. Egļu rotāšanai izmanto arī iepriekš iegādātos rotājumus, savukārt bojāto lampiņu virteņu vietā iegādājas jaunas.
Rundāles apvienībā - pazīstami un jauni svētku tēli
Rundāles apvienībā šogad plānots iegādāties rotājumus un nomāt dekorus “Sniegavīrs”, “Foto soliņš”, “Briedis” un “Briedis ar kamanām”.
Svētku vides veidošanā tiks izmantoti arī iepriekš iegādātie rotājumi. Bojātās virtenes nomainīs jaunas, vietām to skaits tiks palielināts un rotājumu dizains mainīts.
Rundāles apvienības pārvalde svētku noformējumu papildinājusi arī iepriekšējos gados.
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Iecavas apvienībā svētku noskaņu radīs gaismas un dekori
Iecavā svētku egle iemirdzēsies 4. decembrī. Šogad to rotās sarkanas un baltas gaismas virtenes, savukārt citviet pilsētā un pagasta ciemos svētku noskaņu radīs dekori un pie ielu apgaismojuma stabiem stiprināmi gaismas elementi. Dekori ik gadu tiek pārvietoti, lai pilsētā un ciemos ienestu kādu jaunu akcentu.