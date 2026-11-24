Mūžībā devies ievērojamais Latvijas vēsturnieks un profesors Leo Dribins
Svētdien, 22. novembrī, 95 gadu vecumā mūžībā devies ievērojamais vēsturnieks, profesors un Latvijas ebreju vēstures pētnieks Leo Dribins. Par viņa aiziešanu mūžībā sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja muzejs "Ebreji Latvijā".
Dribins dzimis 1931. gada 3. novembrī Liepājā. Viņš bija ilggadējs Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta līdzstrādnieks, Latvijas ebreju – geto un koncentrācijas nometņu ieslodzīto biedrības vadītājs un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.
Savas profesionālās darbības sākumā Dribins pētīja Latvijas strādnieku kustību, sociālistisko un komunistisko grupu darbību, kā arī 1919. un 1920. gada notikumus Latvijā. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturnieks pievērsās mazākumtautību vēstures pētniecībai, īpašu uzmanību veltot ebreju un vācu kopienu vēsturei, kā arī dažādu tautību savstarpējām attiecībām Latvijā.
1996. gadā tika izdota viņa grāmata "Ebreji Latvijā", kurā aplūkota gan ebreju vēsture, gan tā laika kopienas dzīve. Starp Dribina nozīmīgākajiem darbiem ir arī pētījumi "Ukraiņi Latvijā" un "Vācieši Latvijā", kā arī kopdarbs "Latvijas ebreju kopiena: vēsture, traģēdija, atdzimšana", kas tapis sadarbībā ar vēsturnieku Marģeru Vestermani un diplomātu Armandu Gūtmani.
Līdztekus zinātniskajai darbībai Dribins aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā dzīvē. Viņš vadīja Latvijas ebreju – geto un koncentrācijas nometņu ieslodzīto biedrību, kā arī piedalījās akadēmiskos pasākumos, kas veltīti ebreju kopienas un Latvijas vēsturei.