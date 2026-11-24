Vecumniekos 90 gadu jubileju atzīmējusi Malda Krēsliņa
Sirsnīgā stāstā par 90 gadu jubileju Malda Krēsliņa dalās spilgtās atmiņās no bērnības Jēkabpils pusē, kara laika pārdzīvojumiem un darba gadiem Vecumniekos, kur viņa kļuva par cienītu dārzkopi un biškopes amata pratēju. Trīs bērnu mamma, četru mazbērnu vecmāmiņa un sešu mazmazbērnu vecvecmāmiņa arī šodien saglabā mundrumu un dzīvesprieku, iedvesmojot vairākas paaudzes.
90 gadu jubileja ir īpašs dzīves notikums, kurā satiekas bagāta pieredze, atmiņas un vairāku paaudžu stāsti. Šādu skaistu dzīves jubileju nosvinējusi arī Malda Krēsliņa. Tikšanās izvērtās sirsnīgā sarunā, Malda ar prieku pozēja kopīgajām fotogrāfijām un aizrautīgi dalījās savas dzīves atmiņās. Kā atklāja jubilāres bērni, viņas atmiņa ir īpaša, jo senāki ir notikumi, jo spilgtāk tie palikuši prātā. Par kara laika piedzīvoto Malda varētu stāstīt vairākas dienas!
No bērnības Jēkabpils pusē līdz dzīvei Vecumniekos
Malda dzimusi Jēkabpils apriņķī, mežsarga ģimenē. Viņa uzaugusi kuplā ģimenē – kopā ar trim brāļiem un trim māsām. Kara gadi ģimenei nesa smagus pārbaudījumus – tēvu paņēma darba bataljonā, bet māte ar bērniem kādu laiku bija spiesta dzīvot mājas virtuvē.
Vēlāk dzīves ceļš Maldu aizveda uz Vecumniekiem. Sākotnēji ģimene dzīvoja saimnieku mājā Cekuliņos, kur palīdzēja vecajiem cilvēkiem, bet pēc tam uz Vecumniekiem viņus atveda vīra darba gaitas. Pēc mašīnu un traktoru stacijas (MTS) likvidēšanas, viņš kolhozā strādāja par traktoristu un buldozeristu, veicot arī purva līdzināšanas darbus.
Darbs, kas prasīja rūpību un neatlaidību
Pēc izglītības Malda ir dārzkope un biškopja amata pratēja. Jaunībā viņa strādāja bērnu rehabilitācijas centrā, vēlāk – siltumnīcās, kur rūpējās par tomātu stādiem. Darbs prasīja gan zināšanas, gan atbildību. Reizēm jau agri no rīta, ap pulksten pieciem, bija jāsteidzas uz siltumnīcu, lai pasargātu stādus no sala.
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Ar laiku Maldai uzticēja rūpes par veselu siltumnīcu korpusu. Viņa darbu paveica tik sekmīgi, ka spēja izpildīt pat trīs gadu plānu. Kad ģimenē ienāca bērni, Malda no darba siltumnīcās aizgāja, pievēršoties ģimenei.
Šodien Malda ir mamma trim bērniem, vecmāmiņa četriem mazbērniem un vecvecmāmiņa sešiem mazmazbērniem. Viņas dzīvesstāstā ir gan vēsturiski notikumi, gan darba gadi, ģimenes rūpes un atmiņas, kas glabājas vairākās paaudzēs.
Sarunā jubilāre pastāstīja, ka joprojām pati kurina krāsni un gatavo ēst. Viņas mundrums, skaidrā valoda un spilgtās atmiņas tikšanās laikā radīja īpaši siltu noskaņu.
Bauskas novada pašvaldība sirsnīgi sveic Maldu Krēsliņu 90 gadu jubilejā! Pašvaldība novēl stipru veselību, gaišas dienas, tuvinieku mīlestību un vēl daudz skaistu kopā būšanas mirkļu. Un, kā atvadoties novēlējām, lai nākamā tikšanās jau būtu 95 gadu jubilejā!