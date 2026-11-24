Sabiedrība
Šodien 14:42
Trešdien Latvijā kļūs vēsāks, vietām gaidāms sniegs, bet priecēs arī saule
Trešdien Latvijā gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, prognozē sinoptiķi. Autovadītājiem gan jābūt piesardzīgiem, jo vietām ceļi būs slideni.
Tuvākajā diennaktī debesis būs daļēji mākoņainas un vietām īslaicīgi snigs. Izteiktāki nokrišņi gaidāmi atsevišķās Kurzemes vietās, kur iespējams stiprāks sniegs un lietus.
Pūtīs lēns ziemeļu vējš, un naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz -4...0 grādiem, savukārt Rīgas līča Kurzemes piekrastē tā būs līdz +3 grādiem. Dienas vidū gaiss iesils līdz -2...+4 grādiem.
Rīgā trešdien debesis būs daļēji mākoņainas, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, naktī gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli, vietām piepilsētā noslīdot līdz -3 grādiem, bet dienā tā sasniegs +2 grādus.