Bauskas slimnīcā atklāta atjaunotā Uzņemšanas nodaļa, Dienas stacionārs un operāciju bloks
Bauskas slimnīcā svinīgi atklātas atjaunotās Uzņemšanas nodaļas, Dienas stacionāra un operāciju bloka telpas, kas nodalīs neatliekamo un plānveida pacientu plūsmas un ļaus paplašināt pieejamo mazinvazīvo operāciju klāstu.
Piektdien, 20. novembrī, Bauskas slimnīcā, Dārza ielā 7/2, svinīgi atklāja atjaunoto Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu, Dienas stacionāru un operāciju bloku. Uzņemšanas nodaļas jaunais plānojums ļaus nodalīt neatliekamās palīdzības un plānveida pacientu plūsmas, savukārt atjaunotais Dienas stacionārs un operāciju bloks dos iespēju pakāpeniski paplašināt Bauskā pieejamo operāciju klāstu.
Atjaunotā Uzņemšanas nodaļa atrodas slimnīcas pirmajā stāvā. Tajā paredzētas telpas pacientu sākotnējai izvērtēšanai, apskatei, izmeklējumiem un procedūrām, kā arī izolācijas telpa un observācijas gultas. Tajās pacienti pēc nepieciešamības varēs uzturēties medicīnas personāla uzraudzībā līdz 24 stundām, kamēr ārsts izvērtē izmeklējumu rezultātus un lemj par turpmāko aprūpi. Nodalot neatliekamās palīdzības un plānveida pacientu plūsmas, mazināsies šo pacientu savstarpējais kontakts un infekciju izplatīšanās risks. Personālam jaunais telpu plānojums atvieglos apskašu, izmeklējumu un procedūru organizēšanu, kā arī komandas sadarbību pacientu aprūpē.
Neatliekamā palīdzība Bauskas slimnīcā arī turpmāk būs pieejama visu diennakti. Par nodaļas pārcelšanās datumu, pacientu aprites kārtību slimnīca informēs atsevišķi.
Slimnīcas otrajā stāvā atjaunots Dienas stacionārs un operāciju bloks. Dienas stacionārā pacienti var saņemt plānveida izmeklējumus, procedūras un operācijas. Ja veselības stāvoklis to ļauj, mājās var doties tajā pašā dienā. Bauskas slimnīcā jau veic acu plakstiņu, vēnu lāzeroperācijas, proktoloģiskās un karpālā kanāla operācijas. Atjaunotais operāciju bloks ļaus pakāpeniski piedāvāt arī citu profilu mazinvazīvās operācijas.
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Bauskas slimnīcas vadītāja Margarita Epermane uzsver, ka atjaunotās telpas uzlabos ikdienas darba apstākļus speciālistiem un dos iespēju attīstīt pakalpojumus, ko iedzīvotāji var saņemt tuvāk dzīvesvietai.
Būvdarbu laikā pastiprinātas ēkas nesošās konstrukcijas, nomainītas bojātās sijas, ieklāts siltinājums un izbūvēti ventilācijas, elektroapgādes un vājstrāvas tīkli. Lai uzlabotu piekļuvi slimnīcas telpām, izbūvēts otrs lifts. Elektroapgādes traucējumu gadījumā rezerves ģenerators nodrošinās slimnīcas darbības nepārtrauktību.
Uzņemšanas nodaļas, Dienas stacionāra un lifta būvdarbu līguma summa ir 3 197 172,62 eiro bez PVN. Būvdarbus veica SIA “LVS Building”. Projektēšanu un autoruzraudzību nodrošināja SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”, būvuzraudzību – SIA “AB IDEJA”.
Uzņemšanas nodaļas atjaunošanu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projektā Nr. 4.1.1.1/2/24/I/010. Šā projekta kopējās izmaksas ir 431 233 eiro, tostarp 366 548 eiro ir ERAF finansējums un 64 685 eiro – nacionālais finansējums.