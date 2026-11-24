VIDEO: ne tiesību, ne skaidra prāta: "Audi" vadītājs Jelgavā sarīko bīstamu pakaļdzīšanos
Pamatīgā alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām kāds gados jauns "Audi" vadītājs Jelgavā sarīkojis bīstamu pakaļdzīšanos.
Bēgot no policijas, vīrietis pārkāpis virkni ceļu satiksmes noteikumu, tostarp apdzīvotā vietā traucies ar 126 kilometriem stundā. Pārgalvīgais brauciens beidzies ar aizturēšanu, un otrdien vīrietim piemērots apcietinājums.
Kā informē Valsts policija, 22. novembra vakarā likumsargi Jelgavā pamanīja kādu "Audi" automašīnu, kas pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu un pārvietojās bez gaismām. Autovadītājs apstājās pie tuvākā luksofora, taču brīdī, kad pie automašīnas piegāja policists, vīrietis sāka bēgt. Viņš arī ignorēja luksofora sarkano gaismu, nelietoja drošības jostu un pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums bija 50 kilometri stundā, autovadītājs traucās ar 126 kilometriem stundā. Par šo pārkāpumu vien viņam piemērots 2000 eiro naudas sods.
Pakaļdzīšanās noslēdzās Līvbērzē, kur vīrietis apturēja automašīnu un tika aizturēts. Likumsargi konstatēja, ka 2003. gadā dzimušais vīrietis pie stūres bija sēdies 2,16 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Turklāt viņš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā.
Par notikušo uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi, kā arī kriminālprocess pēc trim Krimināllikuma pantiem. Par agresīvu braukšanu, nepakļaujoties policijas prasībām apturēt transportlīdzekli, vīrietim draud līdz diviem gadiem ilgs cietumsods, savukārt par braukšanu alkohola reibumā bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām – līdz vienam gadam ilgs cietumsods.