Latvijā meklē apkopēju par 780 eiro mēnesī - prasību saraksts pārsteidz pat pieredzējušus darba meklētājus
Lai mazgātu grīdas kāda Latvijas pagasta administrācijas ēkā, tagad nepieciešama ne tikai atbildības sajūta un čaklums, bet arī elektroniskais paraksts, valsts valodas zināšanas un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Turklāt pretendentiem jāpiedalās divu kārtu konkursā. Un tas viss par algu, kas ir vien 780 eiro mēnesī.
Rēzeknes novada pašvaldība meklē apkopēju Sakstagala pagasta administrācijas ēkā. Atalgojums par pilnu slodzi ir 780 eiro mēnesī, taču prasību saraksts pretendentiem izrādījies tik iespaidīgs, ka sociālo tīklu lietotāji nav spējuši atturēties no ironiskiem komentāriem.
Saskaņā ar darba sludinājumu topošās darbinieces pienākumos ietilps ikdienā uzturēt tīrību administrācijas ēkā un sabiedrisko aktivitāšu centrā, mazgāt grīdas, logus un kāpnes, tīrīt mēbeles, biroja tehniku, apkures radiatorus un sanitārās telpas.
Taču ar to darba pienākumi nebeidzas. To sarakstā ietilpst arī augu kopšana, ēkai piegulošās teritorijas uzkopšana, atkritumu savākšana, puķu dobju un apstādījumu kopšana, lapu grābšana un sniega tīrīšana.
Turklāt apkopējai būs jāpārvieto galdi un krēsli, jāizvieto un jānovāc dekorācijas pirms un pēc pasākumiem, kā arī savas kompetences ietvaros jāpilda citi saimniecības vadītāja uzdevumi.
Citiem vārdiem sakot, runa ir ne tikai par telpu uzkopšanu, bet arī par virkni saimniecisko darbu.
Elektroniskais paraksts darbam ar grīdas slotu
Īpašu sociālo tīklu lietotāju uzmanību piesaistījušas pretendentiem izvirzītās prasības. No darba meklētājiem tiek prasīta pamatizglītība, labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta, rūpīgums un darba grafika ievērošana. Tāpat nepieciešamas latviešu valodas zināšanas A1 līmenī un derīgs elektroniskais paraksts – eID karte vai eParaksts mobile.
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Lai gan sludinājumā nav norādīta apkopējai nepieciešamā profesionālā kvalifikācija, pretendentiem jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa, CV un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
Konkurss norisināsies divās kārtās. Vispirms komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām, bet pēc tam atbilstošākos pretendentus uzaicinās uz darba interviju.
Tieši pieticīgais atalgojums apvienojumā ar iespaidīgo darba pienākumu sarakstu un formālajām prasībām kļuvis par iemeslu neskaitāmiem jokiem.
"Atliek vien pieprasīt motivācijas vēstuli par mīlestību pret grīdas slotu un tīrības attīstības stratēģisko plānu nākamajiem pieciem gadiem!" ironizē Ilona. Viņa arī vaicā, kur Latvijā iespējams iegūt apkopējas profesionālo kvalifikāciju un vai nav pienācis laiks šim nolūkam atvērt atsevišķu fakultāti.
Citi komentētāji neizpratnē vaicā, kāpēc cilvēkam, kura pienākums ir mazgāt grīdas un tualetes, nepieciešams elektroniskais paraksts un datorprasmes. "Kāpēc apkopējai vajadzīgas datorprasmes?" jautā Svetlana. "Es gribētu redzēt, kāda kvalifikācija un izglītība ir tam, kurš sastādījis šo sludinājumu," raksta Jeļena, rosinot izvērtēt paša tik detalizētā prasību saraksta autora kompetenci.
Apkopēja, sētniece un dārzniece vienā personā?
Atsevišķas diskusijas raisījis darba pienākumu apjoms. Papildus telpu uzkopšanai darbiniecei būs jārūpējas arī par ēkai piegulošo teritoriju – jāsavāc atkritumi, jākopj augi, jāgrābj lapas un jātīra sniegs.
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"Tātad viņi par 780 eiro vēlas atrast apkopēju un sētnieci vienā personā," uzskata Ilga. Arī Natālija vērš uzmanību uz to, ka par norādīto atalgojumu no darbinieces faktiski tiek sagaidīta vairāku profesiju pienākumu veikšana: "Viņi grib gan apkopēju, gan dārznieci, gan sētnieci? Trīs vienā."