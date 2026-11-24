Arī vietās, kur nav mobilā tīkla pārklājuma, varēs piezvanīt: LMT izmēģina satelītsakarus
Nākotnē iespēja piezvanīt vai veikt videozvanu varētu būt pieejama arī vietās, kur nav ierastā mobilā tīkla pārklājuma. Mobilo sakaru operators "Latvijas mobilais telefons" sācis sadarbību ar globālajiem satelītoperatoriem.
Otrdien Ogres novada Meņģelē "Latvijas mobilais telefons" (LMT) demonstrēja jauno tehnoloģiju iespējas, simulējot situāciju, kurā tradicionālie mobilie sakari nav pieejami. Demonstrācijas laikā, izmantojot satelītsakarus, tika veikts gan balss, gan videozvans. Šāda tehnoloģija nākotnē ļautu nodrošināt sakarus ne tikai nomaļās vietās, kur nav mobilā tīkla pārklājuma, bet arī vētru un citu ārkārtas situāciju laikā, kad var tikt bojāta uz zemes esošā sakaru infrastruktūra.
Praktiski šādi risinājumi varētu būt īpaši noderīgi cilvēkiem, kuri dzīvo nomaļos lauku reģionos, dodas pārgājienos pa mežiem vai atrodas citās vietās, kur mobilā tīkla pārklājums ir vājš. Tāpat satelītsakariem varētu būt būtiska nozīme ārkārtas situācijās, kad iespēja sazināties ar operatīvajiem dienestiem var būt izšķiroša.
LMT norāda, ka satelīttehnoloģiju integrēšana mobilajos sakaros ir viens no būtiskākajiem nākamās paaudzes telekomunikāciju attīstības virzieniem. Satelītu tīkli papildinātu tradicionālo mobilo sakaru infrastruktūru, paplašinot sakaru pieejamību un mazinot atkarību no tās.
LMT grupas prezidents Juris Binde uzsver, ka uzņēmuma mērķis ir ne tikai izmantot jaunākās pasaulē pieejamās tehnoloģijas, bet arī piedalīties to attīstībā. Sadarbība ar globālajiem satelītoperatoriem ļaus šos risinājumus pārbaudīt praksē un veicinās Latvijas iesaisti starptautiskajā kosmosa un telekomunikāciju tehnoloģiju nozarē. Pagaidām gan uzņēmums nav atklājis, kad šādi pakalpojumi varētu kļūt pieejami klientiem.