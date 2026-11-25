Sveic Krievijas desantniekus, latviešos saredz “agresīvo minoritāti” - Cilvēktiesību komisijā darbosies Andrejs Pagors un Natālija Ābola
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kuras pārziņā ir sabiedrisko mediju darbs un integrācijas jautājumi, strādās arī prokrieviski noskaņotais, kādreizējais Tatjanas Ždanokas palīgs Andrejs Pagors un Natālija Ābola, kuras izteikumi par latviešiem kā “agresīvo minoritāti” savulaik nonāca Valsts drošības dienesta (VDD) redzeslokā.
Par 15. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju 23. novembrī tika ievēlēta savulaik ar vairākiem sociālo tīklu skandāliem saistītā influencere Maija Armaņeva (LPV).
Jaunā komisijas vadītāja jau paguvusi paziņot, ka prioritātes turpmāk būs mazāk aizsargāto sabiedrības grupu un bērnu tiesību aizsardzība, atbalsta sniegšana ģimenēm, kā arī mediju neatkarības stiprināšana.
Andrejs Pagors: sirsnīgi sveic Krievijas desantniekus un Saeimā runā krieviski
Savulaik Latvijas Krievu savienību (LKS) pārstāvējušais Jelgavas domes deputāts Andrejs Pagors, kurš 15. Saeimā ievēlēts no "Suverēnās varas/Apvienības Jaunlatvieši" saraksta, vairākkārt izpelnījies sabiedrības un likumsargu uzmanību ar izteikumiem par Krieviju un karu Ukrainā.
Jauns.lv reiz vēstīja, ka, neilgi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Pagors sociālajā tīklā "Facebook" apgalvoja, ka "Ukrainas padošanās atnestu mieru". Vēlāk politiķis šo komentāru izdzēsa.
Tā paša gada augustā, kad Krievija jau vairākus mēnešus izvērsa karadarbību Ukrainā, Pagors sociālajos tīklos publicēja sveicienu Krievijas desantnieku dienā. Saistībā ar šo publikāciju Valsts policija sāka pārbaudi par iespējamu kara un agresijas slavināšanu. 2023. gada 9. maijā Pagors sociālajos tīklos publicēja video no 1985. gada Latvijas PSR dziesmusvētkiem, kurā koris izpilda padomju dziesmu "Uzvaras diena". Publikāciju viņš papildināja ar apsveikumu 9. maija svētkos.
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Īsi pēc 2022. gada 9. un 10. maija notikumiem Uzvaras parkā, kur faktiski divas dienas pēc kārtas tika svinēti tā dēvētie “uzvaras svētki”, Pagors publiski metās aizstāvēt bijušo skolotāju Viktoriju Kaškarovu. Viņa pirms tam uzmanību izpelnījās, saukājot Uzvaras parkā strādājošos policistus par “kropļiem un fašistiem”.
Togad augustā Jēkabpilī noritēja Otrajā pasaules karā kritušo sarkanarmiešu pārapbedīšana. Krievijas vēstniecība parūpējās, lai notikums kļūtu par agresorvalsts propagandas daļu un norises vietu izdekorēja ar Krievijas valsts karogiem. Šajā ceremonijā piedalīties un fotogrāfijās ar procesu un Krievijas Federācijas karogiem iekļūt pamanījās arī Andrejs Pagors:
Tad 2023. gadā toreizējā Eiroparlamenta (EP) deputāte Tatjana Ždanoka (LKS) un viņas palīgs Andrejs Pagors devās uz Vāciju, lai ar turienes Ukrainas nedraugiem vienotos milzīgā protestā pret Rietumu ieroču kravām Krievijas uzsāktā kara pārņemtajai valstij.
Abi politiķi gan šo pasākumu tā nesauca. Tika norādīts, ka Vācijā viņi iestājušies “pret kara atbalstīšanu” un “par miera sarunām labvēlīgu apstākļu radīšanu”. Akciju organizēja Vācijas kreiso spēku pārstāvji – Bundestāga deputāte Sāra Vāgenknehta un vācu žurnāliste Alisa Švarcere.
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Prokrieviskais duets paguva arī Lietuvā aizstāvēt par spiegošanu Krievijas labā notiesātu aktīvistu un Vīnē, Austrujā piedalījās šaubīgā konferencē, kurā tika uzsvērts, ka “NATO ir līdzatbildīga par karu Ukrainā”.
Būtisks pavērsiens sekoja 2024. gada martā, kad VDD paziņoja, ka sācis kriminālprocesu pret toreizējo EP deputāti Ždanoku par iespējamo sadarbību ar Krievijas specdienestiem.
"Vai jūs zināt, kas ir "Straume"? Latviešu animācijas filma, kas ieguvusi Oskaru? Nē," nu jau izdzēstā ierakstā savu elektorātu uzrunā Pagors. "Straume" ir operācija, kuras mērķis bija iekļūt Kurskas pilsētā Sudžā caur nefunkcionējošām gāzes caurulēm [pa Unrengoja-Pomari-Užhoroda gāzesvada cauruli], kurās tika iesūknēts skābeklis."
Arī darbu 15. Saeimā Pagors sāka ar ētikas pārkāpumu. Parlamenta pirmajā darba dienā viņš no Saeimas sēžu zāles uzrunāja savus sociālo tīklu sekotājus krievu valodā, lai gan Saeimas deputātu ētikas kodekss paredz valsts valodas lietošanu parlamenta telpās.
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Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija Pagoram izteica rakstisku brīdinājumu. Pats deputāts skaidroja, ka nav zinājis par šādu ierobežojumu un vēlējies informēt savus vēlētājus. Viņš solīja turpmāk tā nerīkoties. Nepilnas divas nedēļas vēlāk Pagors jau pretendēja uz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja amatu.
Izteikumi par “agresīvo minoritāti” un pārrunas ar VDD
Bijusī Rīgas domes deputāte Natālija Ābola, kura jaunajā Saeimā ievēlēta no tā paša saraksta kā Pagors, plašu rezonansi izraisīja 2024. gada decembrī. Komentējot ziņu raidījumu krievu valodā pārtraukšanu LTV7 kanālā, Ābola sociālajā tīklā “Facebook” rakstīja par “agresīvās nacionālās minoritātes rusofobisko darbību aktivizēšanos”.
Izteikumi tika plaši interpretēti kā vēršanās pret latviešiem. Par politiķes publikāciju interesi izrādīja arī VDD, kas 2024. gada decembrī veica ar Ābolu pārrunas. Pēc notikušā Ābola publiski pauda neapmierinātību ar sociālajos tīklos saņemtajiem komentāriem un apsvēra iespēju vērsties policijā.
2025. gada janvārī viņa paziņoja, ka nosūtījusi vēstuli Valsts prezidenta birojam par mazākumtautību tiesību ievērošanu Latvijā. Politiķe apgalvoja, ka viņas sākotnējie izteikumi esot sagrozīti, un norādīja uz pret viņu vērstiem draudiem.
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Tagad Ābola strādās parlamenta komisijā, kuras kompetencē ir arī sabiedrības integrācija un sabiedrisko mediju politika – tieši tās jomas, par kurām viņas iepriekšējie izteikumi izraisīja plašas diskusijas.
Armaņeva – no influenceres par mediju politikas veidotāju
Pati komisijas vadītāja Armaņeva pirms iesaistīšanās politikā bija pazīstama kā stiliste, skaistuma blogere un Latvijas Blogeru un Influenceru asociācijas dibinātāja. Viņas profesionālo darbību vairākkārt pavadījuši publiski konflikti.
2019. gadā plašas diskusijas influenceru vidū izraisīja Armaņevas pārmetumi kosmētikas ražotājam "Madara Cosmetics" par iespējamu viņas ideju izmantošanu bez atlīdzības. Savukārt citi ietekmētāji izteica pārmetumus pašai Armaņevai par mākslīgi palielinātu sociālo tīklu sekotāju skaitu un sava biznesa panākumu pārspīlēšanu. Armaņeva šos pārmetumus uzskatīja par apzinātu nomelnošanu.
Tajā pašā gadā sabiedrības uzmanību piesaistīja viņas par valsts līdzekļiem finansētais brauciens uz Īriju, kur Armaņeva bērniem stāstīja par modi un stilu.
2020. gadā neizpratni izraisīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) lēmums izvēlēties Armaņevu par drošu skaistumkopšanas pakalpojumu kampaņas vēstnesi. Kritiķi atgādināja par viņas iepriekš publiski pausto attieksmi pret Covid-19 pandēmiju un sejas masku lietošanu. Savukārt 2021. gadā aģentūras LETA fotogrāfs Edijs Pālens viņai pārmeta fotogrāfiju izmantošanu bez atļaujas.
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Zīmīgi, ka pēc kļūšanas par 14. Saeimas deputāti 2025. gada jūnijā Armaņeva paziņoja, ka informāciju par savu darbu parlamentā turpmāk publicēs sociālajos tīklos, aicinot žurnālistus to iegūt tur. Tagad viņa vada komisiju, kuras kompetencē ir arī mediju politika un mediju neatkarības aizsardzība.
Par ko lemj komisija?
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas pārziņā ir tādi jautājumi kā cilvēktiesību aizsardzība, sabiedrības integrācija, sabiedrisko mediju darbība, reliģisko organizāciju jautājumi, dzimumu līdztiesība, cilvēktirdzniecības apkarošana un vardarbības novēršana izglītības iestādēs.
Balsojumā par vadītājas amatu Armaņeva saņēma sešas deputātu balsis, savukārt par Ābolai un Pagoram tika pa vienai balsij – abi politiķi balsoja viens par otru. Divi deputāti balsoja pret visiem kandidātiem. Pirms balsojuma debates par kandidātiem nenotika. Par komisijas priekšsēdētājas biedru ievēlēts Andrejs Svilāns (AS), bet par sekretāru – Ģirts Lapiņš (NA).
Komisijā, bez Armaņevas, Pagora un Ābolas strādās arī Andrejs Svilāns, Ģirts Lapiņš, Krista Burāne, Inese Lībiņa-Egnere, Linda Liepiņa, Māris Ozoliņš, Jānis Urtāns un Luīze Utāne. Komisijā opozīcijai ir vienas balss pārsvars.