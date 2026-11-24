VIDEO: apkure Rīgā būs krietni dārgāka: ne visiem jaunie rēķini būs pa kabatai
Apkures sezona rīdziniekiem sākusies ar nepatīkamu pārsteigumu – no decembra siltums kļūs par 19 procentiem dārgāks. Turklāt nākotnē apkures cena varētu mainīties nevis pāris reizes gadā, bet pat katru mēnesi. Tā lēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).
Iepriekš "Rīgas siltuma" tarifus varēja pārskatīt reizi četros mēnešos, bet jaunā kārtība ļaus uzņēmumam elastīgāk reaģēt uz energoresursu cenu svārstībām un izvairīties no vēl straujākiem lēcieniem nākotnē, vēsta 360TV Ziņas.
Uzņēmumā gan mierina, ka biežāka pārskatīšana ir tikai ārkārtas instruments. "Tas ir nepieciešamības galējs variants – ja nesaslēdzas šie saskaitāmie kopā, tad nepieciešamības spiestiem, tīri finansiālu apstākļu dēļ, mums ir atļauja no SPRK puses pārskatīt mēneša laikā šo tarifu. Ja ir negatīvie aspekti gan dabasgāzes tirgū, gan mums ir ļoti vēsa ziema un ir nepieciešams vairāk saražot siltumenerģiju, tad mēs esam gatavi kopā ar regulatoru pēc marta pārskatīt. Taču mēs neredzam, ka šobrīd tas tā attīstītos," skaidro AS "Rīgas siltums" valdes loceklis Reinis Kasparsons.
Nedaudz citādās domās ir pats regulators, pieļaujot, ka ar decembra kāpumu rīdzinieku izmaksas neapstāsies. "Ja pēc tam izrādās, ka ziema ir siltāka un cenas kurināmajam vairs nekāpj, tad varbūt ar šādu tarifu pietiks. Ja būs kāds vēsāks mēnesis, tad, iespējams, izmaksas būs augstākas un tarifs būs jāpārskata. Šobrīd joprojām kurināmā pieauguma tendence vēl nav iekļauta tarifā. Tā kā, visdrīzāk, "Rīgas siltumam" varētu būt vēl viens tarifu pieaugums nākamā gada sākumā," brīdina SPRK izpilddirektors Jānis Miķelsons, piebilstot, ka citiem komersantiem šāda ikmēneša pārskatīšanas kārtība ar pienākumu samazināt tarifu izmaksu krituma gadījumā jau darbojas.
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Lielāki rēķini ne visiem būs pa kabatai, un Rīgas pašvaldībā rēķinās ar lielāku iedzīvotāju pieplūdumu sociālajos dienestos. Jau gada pirmajos desmit mēnešos mājokļa pabalstu Rīgā saņēmuši gandrīz tikpat cilvēku, cik visā pagājušajā gadā kopā, un šogad pabalstos varētu izmaksāt teju 22 miljonus eiro.
"Jā, noteikti var pieaugt. Tikko maksa par apkuri palielinās, tā ir iespēja doties uz sociālo dienestu un iesniegt dokumentus. Jāpietiek [naudai], valsts ir atvēlējusi – tātad valsts zina, ko dara," norāda Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Antra Gabre. No 1. decembra siltumenerģijas tarifs pieaugs ne tikai galvaspilsētā, bet arī Daugavpilī, Siguldā un Cēsīs.