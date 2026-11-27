Kā mazs sensors zem kviešu un rapšu laukiem palīdz izrēķināt ražas likteni un ietaupīt tūkstošus
Kamēr vairums Latvijas zemnieku augsnes mitrumu vērtē, paņemot zemi saujā, Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībā "Lielvaicēni" jau trešo sezonu laukā ierakts sensors, kas saimniecei telefonā ik dienu parāda, kas notiek zem zemes virskārtas.
Agronome, biedrības "Zemnieku saeima" lauksaimniecības eksperte, daudznozaru saimniecības "Lielvaicēni" īpašniece Iveta Grudovska stāsta, kā šis mazais rīks palīdz laikus saprast, kad mēslot vairs nav jēgas, kāpēc slapjš rudens var nodarīt vairāk posta nekā sauss pavasaris un kāpēc ar apūdeņošanu Latvijā viss nav tik vienkārši.
Sensors, kas nomaina "zemi saujā"
Viss sākās pirms kādiem četriem pieciem gadiem ar projektu, kurā saimniecību līmenī noteica graudaugu slimību izplatību. Tam vajadzēja lokālu meteostaciju, jo tuvākā valsts meteostacija atrodas 40 km tālu - Dobelē. Saimniecība iegādājās savu, un Iveta tai piepirka papildierīci. "Es atļāvos savai privātajai meteostacijai piepirkt tādu foršu “gadžetu”, kas mani aizrauj jau pēdējās trīs sezonas, – augsnes sensoru."
Sensors ir ierakts aramkārtā apmēram 20 cm dziļi un mēra divus rādītājus – augsnes temperatūru un mitrumu. Dati nonāk Ivetas telefona lietotnē līdz ar laika prognozi. Mitrumu ierīce rāda nevis procentos, bet kilopaskālos (kPa), tomēr saimniece to iemācījusies lasīt. "Kad redzam cipariņu , 10-20, tad saprotam, ka ir vasara un viss ir kārtībā. Kad cipariņš aiziet uz 40-50, tad, jā, mitrums strauji samazinās, bet, ja tas kāpj virs 50, tad viss ir slikti." Zemākais rādījums, kāds ir šobrīd, ap 2, nozīmē pilnu augsnes piesātinājumu ar ūdeni.
Tā ir priekšrocība, kuras lielai daļai zemnieku nav. Meteoroloģiskais tīkls Latvijā ir, taču par augsnes mitrumu, kā saka Iveta, "mums ir ļoti, ļoti maz pētījumu". Sajūtām vien uzticēties ir riskanti. "Bet, ja nav šī precīzā mērinstrumenta, var diezgan lielā grāvī iebraukt. Jo tev šķiet, ka viss vēl ir kārtībā, bet cipari rāda diezgan sliktu ainu, tāpēc būtiski jāmaina augu kopšanas un mēslošanas pasākumi."
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Pieredze ar sensoru un tā doto ieguvumu ikdienā būtu noteikti vērtīga LLKC konsultantiem, kas tieši strādā ar lauksaimniekiem. "Es esmu nozares eksperte. Līdz ar to es varu padalīties ar savu pieredzi, bet nevaru to izstāstīt katram."
Pavasarī ražu izlēš dažu nedēļu laikā
Cik vērtīgs ir sensors, saimniece pārliecinājās kādā ārkārtīgi sausā pavasarī, kad nebija ne biezas sniega segas, ne īstu palu. Sensors rādīja, ka augsnes mitrums strauji sarūk, un tieši laikā, kad var vēl kaut ko mainīt. "Tas kritiskais periods, kad vēl kaut ko varu darīt, ir aprīļa beigas un maija sākums, kad Latvijā notiek visintensīvākie graudaugu kopšanas darbi."
Latvijā ziemāju graudaugi aizņem ap pusmiljonu hektāru, un to ražas veidošanās posms ir īss. Tās ir vien dažas nedēļas. Šajā laikā augam vienlaikus vajag gan mitrumu, gan barības vielas, un viens bez otra nedarbojas. "Un nav nekādas nozīmes tam, ka mēs uzliekam, piemēram, trešo papildmēslojumu, ko mēs saucam par amonija nitrātu, kur ir abas augiem vajadzīgās slāpekļa formas, ja nav augsnes mitruma." Lai barības vielas izšķīstu, augsnē vajadzīgs šķīdums. Ja tā nav, jāmaina stratēģija – jādod mēslojums pa lapām un ne dienas karstumā, bet vēsākā un mierīgākā laikā.
Sensors ļauj secinājumus izdarīt laikus, nevis rudens pusē. "Nav jēgas papildmēslošanai. Un arī ražas līmenis nebūs tas gaidītais, ražas līmenis būs zemāks. Nav jāgaida līdz kulšanas laikam, lai saprastu, kāds būs tavs vidējais ražas līmenis."
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Saimniecība var ietaupīt uz mēslojumu un arī augu aizsardzības līdzekļus, jo sausā laikā slimības dažkārt neizplatās. Tas gan nav viegls lēmums, ir “psiholoģiski diezgan grūti pieņemt un saprast, ka cerētais nepiepildīsies"
Vasaras sausums, kartupeļi un slapjais rudens
Ivetai piederošie "Lielvaicēni" ir daudznozaru saimniecība – ap 700 hektāru, kuros aug kvieši, rapši, zirņi un pupas, 200 hektāru meža un 300 bišu saimes. Vai bīstamāks ir pavasara vai vasaras sausums, - viņa saka, ka viss ir atkarīgs no kultūrauga. Ziemājiem, kas ir Latvijas galvenā eksporta kultūra, izšķirošie ir aprīlis un maijs. Vasaras sausums tos var vienkārši nokaltēt, un tad cieš, piemēram, tūkstoš graudu masa, "bet pati raža jau ir izveidojusies, jo tas jau ir noticis tajā aprīlī". Ar vasarājiem, kurus sēj vēlāk, ir sarežģītāk, bet sekas ir līdzīgas.
Pavisam cits stāsts ir kartupeļi, kuru augšana un briešana ilgst garāku laiku. "Tur ir daudz sarežģītāks stāsts, jo būtībā, manuprāt, kartupeļus nevar izaudzēt, ja viņus nelaista." Tieši kartupeļi un, protams, dārzeņi ir kultūraugi, kuriem Latvijā būs jānodrošina laistīšana.
Tomēr aizvadītajā sezonā "Lielvaicēnos" ražu vairāk ietekmēja nevis sausums, bet lietus. Gads kopumā bija ļoti labs, taču ne rekordgads - vidēji par tonnu mazāka raža no hektāra. Iemesls ir, ka “pagājušā gada slapjajā rudenī mēs nespējām laicīgi iesēt un nesasējām tik daudz, cik gribējām." Slapjā rudenī augi nīkuļo, zemākās vietas izslīkst, bet rapsim, kā saka Iveta, "mitrumā nopūst sakne".
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Tāpēc svarīgi ir abi gadalaiki. "Lai pavasarī ir pietiekams mitrums, bet savukārt rudens pusē – lai tas mitrums uz laukiem nestāv, lai notek prom." Rudens slapjuma regulēšanai sensors palīdzēt nevar, bet tas ļauj ieraudzīt, ka lauks ir piesātināts ar mitrumu, pat ja virspusē izskatās labi, tāpēc laikus jāpārbauda meliorācijas sistēmas.
Apūdeņošana: kur ņemt ūdeni?
Par apūdeņošanu “Lielvaicēnu” saimniece ir piesardzīga. "Mums neizdosies apūdeņot pusmiljonu hektāru." Par to jādomā galvenokārt dārzeņu un kartupeļu audzētājiem, un pirmais jautājums ir ūdens avots. Eksperte izdala vairākus.
Virszemes ūdeņi un mitrāji. Saprotamākais avots Latvijā būtu virszemes ūdens, ko pavasara palos vai stiprākās lietavās uzkrāj mākslīgos mitrājos, attekās vai īpaši veidotos padziļinājumos. Labu piemēru viņa redzējusi Dvietes palienās, kur pārplūstošā Daugava ielej ūdeni dabiski izveidotā "apendicītā", un tur tas uzkavējas. "Šobrīd mums ir jāpalīdz šādus veidojumus izveidot, bet tas ir dārgi." Mazās upītes šim mērķim neder: "…es šaubos, vai es savā mazajā upītē varētu atļauties ielikt sūkni un pumpēt ūdeni apūdeņošanai."
Gruntsūdeņi - dārgi un nepiemērots. Pazemes ūdens prasa atļaujas un maksu, turklāt augiem tas nav piemērots. "Izmantot gruntsūdeni augu laistīšanai, manuprāt, būtu diezgan nesaprātīgi. Pirmkārt, tas ir auksts, otrkārt, ciets." Juridiski jautājums vēl nav sakārtots, un Iveta brīdina, ka tā noteikti nebūs “sistēma, kurā katrs varēs iemest sūkni upītē un pumpēt ūdeni saviem augiem."
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Kontrolētā drenāža. “Zemnieku saeima” testē arī kontrolēto drenāžu – meliorācijas sistēmu ar aizvariem, kas sausā laikā ūdeni aiztur, bet mitrā to laiž prom. Tā der tikai lēzenā reljefā, un kļūda var dārgi maksāt īpaši ziemāju sējumos. "Ja mēs drusku apmaldāmies neuzmanībā un to ūdeni pavasarī aizturam, neļaujam tam aizplūst, ir liels risks, ka ziemāji var vienkārši sapūt." Turklāt katra šāda būve jāprojektē un jāreģistrē būvniecības sistēmā un meliorācijas kadastrā. Un tas viss nav tik vienkārši.
Zinātnieku plecs un daudznozaru sadarbība
“Zemnieku saeima” risinājumus meklē projektā "LIFE GOODWATER IP". Tajā testē zaļās infrastruktūras elementus, kas ūdeni ne tikai aiztur, bet arī "noķer" no laukiem aizskalotās barības vielas, pirms tās nokļūst upēs un jūrā. Tie ir, piemēram, sedimentācijas baseini fosfora aizturēšanai, buferjoslas gar grāvjiem, šķeldas bioreaktori un mākslīgie mitrāji. Sadarbībā ar LBTU pētnieku Aini Lagzdiņu izbūvēti vairāki mākslīgie mitrāji un šķeldas bioreaktori, kurus rūpīgi monitorē, lai saprastu to efektivitāti. " Mēs nestrādājam vieni, mums ir zinātniskais plecs."
Nākamais solis, pēc Ivetas domām, būtu pētījumi, kas mitrumu mēra dažādos augsnes slāņos, jo piecu un divdesmit piecu centimetru dziļumā mitrums uzvedās atšķirīgi. Šādu pētījumu Latvijā trūkst! Bet tādi būtu ļoti nepieciešami, lai lauksaimnieki strādātu vēl precīzāk un efektīvāk.