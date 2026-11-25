Latvijas zinātnieki ar jaunu rīku apsteiguši Igauniju - tas ļaus atmaskot politiķu solījumu blakusefektus
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta zinātnieki sadarbībā ar partneriem izstrādājuši modelēšanas rīku politikas lēmumu ietekmes novērtēšanai dažādās nozarēs – enerģētikā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā, kā arī atkritumu apsaimniekošanā un transportā.
Rīks tapa pēc ministrijas pasūtījuma, un drīzumā tas varētu kļūt pieejams arī plašākai sabiedrībai. Izstrādātāji strādā pie vienkāršotas versijas iedzīvotājiem un žurnālistiem, lai ikviens varētu pārbaudīt, vai politiķu solījumi patiešām ved uz izvirzītajiem mērķiem. Rīks spēj parādīt – ja mēs darīsim šādi un pieņemsim šādu politiku savā jomā, tad potenciāli citās jomās var sekot tādas problēmas. Tas palīdzēs uzdot pareizos jautājumus un politiku veidot saskaņoti starp nepieciešamajām ministrijām.
Par ko Latviju uzslavē igauņu kolēģi saistībā ar šādu rīka radīšanu, stāsta RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes VASSI tenūrprofesore, sistēmdinamikas modelēšanas eksperte Andra Blumberga.
Līdz šim - katrs dzīvo savā burbulī
Klimata pārmaiņas notiek un cilvēka darbība tās ietekmē vistiešāk. Klimata pārmaiņu cēloni profesore skaidro vienkārši – cilvēki sev vēlas labu dzīvi un lai to nodrošinātu, daudz kas ir jāražo. “Un mēs to ražojam no fosilajiem resursiem, tos izrokot no zemes, tad sadedzinot vai kā citādi pārstrādājam un tas viss paliek atmosfērā. Mēs dzīvojam kā siltumnīcā. Tie, kas ir bijuši siltumnīcās, zina, ka vasarā tur ir karsts. Tas ir tas, kas notiek uz Zemes, – izmeši izveido kupolu, riņķi, caur kuru siltums vairs netiek ārā,“ skaidro eksperte. Tā arī rodas globālā sasilšana, un tas, ko varam iesākt – samazināt izmešu daudzumu.
Katra valsts nu strādā un domā, kā “glābt planētu no iznīcības”. RTU eksperte uzsver, ka emisijas rodas daudzos lielajos sektoros - transportā, lauksaimniecībā, atkritumos, enerģētikā, rūpniecībā un mežos. Par katru no tiem atbild cita ministrija. „Un tāpēc saskaramies ar problēmu, ka katrs mēģina dzīvot savā burbulī, ar citiem sektoriem nesadarbojas un gaida, kad tie pārējie darīs. Transporta joma gaida uz enerģētikas sfēru. Tur savukārt gaida uz lauksaimniecību. Un sanāk, ka viens uz otru rāda ar pirkstu, bet ir vajadzīgs risinājums,” vērtē A. Blumberga.
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Lai būtu iespēja precīzāk novērtēt dažādu lēmumu pieņemšanas ietekmi uz klimatu vienlaikus dažādās jomās, Klimata un enerģētikas ministrija pasūtīja šādu modelēšanas rīku. Tas palīdz izvērtēt dažādu politiku savstarpējo ietekmi un prognozēt to iedarbību uz klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu un valsts attīstību līdz pat 2050. gadam.
Četras augstskolas, viena matemātika
Pie rīka divus gadus strādāja četras augstskolas - RTU, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte un Vidzemes Augstskola. Stradiņi analizēja politiku, Vidzemes Augstskola vāca datus, Latvijas Universitāte strādāja ar klimata adaptāciju un palīdzēja ar mežsaimniecību. RTU modelēja pārējos sektorus.
„Visu, ko viņi mums deva, mēs likām kopā un pārvērtām matemātikā. Ministrijas pasūtījums sākotnēji bija pieticīgāks. Oriģinālais pasūtījums, kas ministrijai bija nolikumā, paredzēja visai vienkāršu tabulu ar formulām,“ atceras profesore un skaidro, ka izstrādes laikā pētnieki tomēr izveidoja pilnīgāku modeli, jo citādi nevarēja pārbaudīt, vai tas strādā. Tagad šis rīks ir kā “aisbergs ar daudz, daudz formulām, kuras mēs izstrādātāji ļoti labi saprotam,” smaidot saka profesore.
No Rīgas uz Jelgavu – pa dažādiem ceļiem
Lai paskaidrotu rīka būtību, A. Blumberga to salīdzina ar navigāciju. Valsts ir apsolījusi samazināt emisijas, un ceļu līdz mērķim var izvēlēties dažādi. „Kā es varu aizbraukt no Rīgas uz Jelgavu? Sākumā ieliktu Google Maps, un man varētu parādīt veidus, kā es varu aizbraukt. Es varu braukt pa Jelgavas šoseju, es varu pa Liepājas šoseju, es varu caur Bausku braukt.“ Tāpat emisijas var samazināt tikai transportā vai tikai enerģētikā, bet var arī kombinējot visus sektorus.
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Lietotājs šajā rīkā darbojoties var mainīt vērtības, piemēram, piešķirt 100 miljonus eiro elektromobiļu subsīdijām. Rīks parāda, cik ātri naudu izmantos, cik fosilo mašīnu pazudīs no ceļiem un par cik samazināsies emisijas.
Modelis vispirms pārbaudīts uz pagātnes datiem par laiku no 2010. līdz 2022. gadam. „Un tikai tad, kad mēs sakām – jā, modelis var parādīt pagātni –, tad mēs sakām, ka šim modelim var droši uzticēties arī nākotnē.“
Rīka priekšrocība ir cilvēku uzvedības modelēšana. Parastie inženiertehniskie aprēķini pieņem, ka subsīdijas iedarbojas uzreiz. „Mēs iedodam naudu, bet realitātē ir nepieciešams laiks, kamēr cilvēkiem vispār “pielec”, kas tas ir, kamēr viņi to naudu dabū, kamēr tās mašīnas atved. Tas viss ir process, kas prasa laiku.“
Gatavas receptes vai ieteikumus rīks nedod, lēmums paliek lietotāja ziņā.
Kļūdas modelī, nevis dzīvē
Rīks ļauj ieraudzīt blakusefektus, pirms plānotā politika tiktu ieviesta. Ja visi pārsēstos elektromobiļos, valsts zaudētu degvielas akcīzes ieņēmumus. „Tas nodoklis taču finansē kaut ko citu, un tur ir jāsaskata mums to blakusefektu, kas nozīmē, ka mēs nevaram pieņemt lēmumus tikai transporta sektorā.“
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Kā piemēru neveiksmīgam eksperimentam dzīvē profesore min ēku siltināšanu. Nauda nāk lielās devās, būvnieki netiek līdzi, un cenas strauji kāpj. „Kad ir liels pieprasījums un mazs piedāvājums, tad cena iet debesīs. Bet, tiklīdz cena ir debesīs, tie projekti vairs nav izdevīgi.“
Dažkārt risinājums nav nauda. Vēja parkiem vajag ātrāku saskaņošanu: „jo vējam nav vajadzīga nauda, bet ir vajadzīga birokrātijas samazināšana.“ Mežos var turpināt cirst, ja koksni neved uz Zviedriju, bet ražo no tās mēbeles Latvijā. Tad oglekļa dioksīds paliek mēbelē, un Latvijā paliek lielāka pievienotā vērtība.
Ar rīku var izvērtēt arī ideoloģiski strīdīgus jautājumus, jo tas parāda, ko katrs lēmums dotu.
Ja to spēj studenti, spēj arī politiķi
Vai rīku var lietot bez dziļām zināšanām? Atbildi profesore ieguva Covid laikā, kad vides inženieru maģistrantiem eksāmenā deva sevis izstrādātu simulācijas rīku. Viņiem bija jāizveido politiku kombinācijas četrām politiskajām ideoloģijām – no „pelēkajiem“ fosilā atbalstītājiem līdz galēji zaļajiem. „Man nebija nekādu ilūziju, es domāju, ka viņi to nevarēs, bet viņi izdarīja un pat ļoti veiksmīgi! Es biju pārsteigta, cik precīzi viņi to varēja izdarīt.“ Par rezultātiem viņa uzrakstīja zinātnisku publikāciju. „Principā secinājums ir tāds, ja studenti to var izdarīt, tad var arī politikas veidotāji to izdarīt!“
Rīku jau novērtējuši Igaunijas klimata politikas eksperti. A. Blumberga stāsta, ka kāds igaunis, kurš 30 gadus strādā šajā jomā un darbojas arī Briselē, viņai personīgi uzrakstījis, ka Latvija ar šādu rīku esot viņiem priekšā.
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Pētnieki rīku prezentējuši LDDK, Siltumapgādes uzņēmumu asociācijā, atkritumu nozarē un Saeimas komisijā. Ar transporta jautājumiem iepazinās arī Andris Kulbergs ar padomniekiem vēl pirms kļūšanas par premjeru. Interesanti, ka reakcijas uz rīka iespējām atšķiras, jo modelis parāda arī neērto. „Dati nemelo, un ir vietas, kur cilvēki ir lielā diskomfortā par to, kas tiek rādīts, bet dati ir dati.“
Tāpēc pētnieki uzsver savu lomu. „Mēs esam uztaisījuši rīku, mēs neesam politiķi, mēs to nelietojam, bet mēs varam parādīt, kā to lieto.“
Grūtākais – mainīt cilvēku paradumus
Latvijas mērķis līdz 2050. gadam ir klimatneitralitāte, ko nosaka starptautiskie nolīgumi un Eiropas Komisija. „Tas ir ļoti radikāls un nopietns mērķis, un ja Latvija to nesasniegs, būs jāmaksā sodi,“ saka profesore.
Katram sektoram ir savi izaicinājumi, un bieži tie nav tehnoloģiski. Atkritumu sektoram jāpanāk, lai visi šķiro un remontē lietas, nevis izmet. Transportā jāmaina mašīnu īpašnieku domāšana. „Kā var mainīt paradigmas? Tas ir ļoti grūti. Piemēram, enerģētikā vietējie iedzīvotāji iebilst pret vēja parkiem, kā nesen tas notika Pāvilostā. Arī lauksaimniecībā cilvēki turas pie ierastām metodēm.”
Vissarežģītākais ir zemes izmantošanas sektors, kas veido trešdaļu no Latvijas emisijām. Jaunie koki absorbē maz, un ciršanas apjoms tieši ietekmē bilanci. Un šeit profesore saskata šī rīka ietekmi un nozīmi.
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Rīks veidots ministrijai un politikas veidotājiem, taču pētnieki sapratuši, ka tas vajadzīgs vēl divām grupām. „Mums vēl vajadzētu tādu vienkāršotu versiju, ko var iedot sabiedrībai un arī žurnālistiem. Kad politiķi teiktu, ka darīs tā un tā, tad žurnālisti varētu pārbaudīt, pie kā plānotie lēmumi varētu novest.”
Tomēr, kā norāda A.Blumberga, jāizvairās no maldīgas interpretācijas. Pētnieki šobrīd meklē veidu, kā vienā lapā parādīt būtiskāko bez dziļām zināšanām.
Pagaidām rīks nav publiski pieejams. „Mēs nedrīkstam to publicēt, kamēr ministrija nepateiks, ka mēs drīkstam to darīt. Un, tiklīdz mums atļaus, mēs uzreiz iedosim visiem, kam esam solījuši. Ceram, ka jau nākamgad.“ Tad būs pieejami vairāki līmeņi – no vienkāršas versijas līdz dziļai, profesionālai nozares ekspertiem.