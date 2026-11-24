Remontēja savus īpašumus par uzņēmuma naudu? KNAB rosina apsūdzēt bijušo "Ādažu ūdens" vadītāju
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nodevis prokuratūrai kriminālprocesu, kurā trijos gadījumos konstatēta iespējama bijušā Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības "Ādažu ūdens" valdes locekļa Aivara Dundura dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mantkārīgā nolūkā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.
Iespējamo noziedzīgo nodarījumu īstenošanā Dunduram kā valsts amatpersonai atbalstu sniegušas četras fiziskās personas, un to rezultātā kapitālsabiedrībai nodarīti mantiskie zaudējumi 223 959 eiro apmērā, aģentūru LETA, neminot personas vārdu, informēja KNAB.
Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka Dundurs vienojās ar savu radinieku par viņa pārstāvētajam uzņēmumam piederošās automašīnas iegādi kapitālsabiedrības vajadzībām.
Lai slēptu radniecības faktu, automašīna pārreģistrēta uz Dundura radinieka paziņas uzņēmumu. Pēc tam Dundurs panāca, ka kapitālsabiedrība izsludina iepirkumu, kurā, neievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, viņš nelikumīgi noslēdza līgumu par attiecīgās automašīnas iegādi 20 000 eiro vērtībā.
Izmeklēšanā arī noskaidrots, ka Dundurs, vienojoties ar divām fiziskām personām, uz šo personu vārda reģistrēja divus uzņēmumus, kuros viņš pats bija patiesais labuma guvējs un īstenoja faktisko kontroli. Vēlāk abi uzņēmumi tika izmantoti, lai nodibinātu līgumattiecības ar kapitālsabiedrību un nodrošinātu tiem nepamatotas priekšrocības.
Pie tam viens no uzņēmumiem saņēma maksājumus 223 959 eiro apmērā par faktiski nenotikušiem darījumiem, tādējādi nodarot kapitālsabiedrībai mantiskos zaudējumus šādā apmērā.
Tāpat izmeklēšanā konstatēts, ka abu uzņēmumu atbildīgās personas nebija sniegušas Uzņēmumu reģistram ziņas par minēto uzņēmumu patieso labuma guvēju.
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Vienlaikus KNAB izmeklēšanā ieguva pierādījumus tam, ka Dundurs daļu no abu uzņēmumu kontos ieskaitītajiem finanšu līdzekļiem izmantoja remontdarbu un labiekārtošanas darbu veikšanai vairākos savos un sev pietuvinātu personu nekustamajos īpašumos.
Tādā veidā Dundurs legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus ne mazāk kā 73 077 eiro apmērā.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka kopš 2025. gada marta vidus kapitālsabiedrības valdes loceklis vairs neieņem valsts amatpersonas amatu šajā kapitālsabiedrībā. Arī "Firmas.lv" informācija liecina, ka ilggadējais "Ādažu ūdens" valdes loceklis Dundurs amatu neieņem kopš pagājušā gada marta.
Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Dunduru par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Savukārt pārējām četrām kriminālprocesā iesaistītajām personām KNAB inkriminējis dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas mantkārīgā nolūkā atbalstīšanu. Vienlaikus divām no šīm personām inkriminēta ziņu nesniegšana par uzņēmumu patieso labuma guvēju.
Papildus tam KNAB rosināja prokuratūrai turpināt pirmstiesas izmeklēšanas laikā sākto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesus pret divām juridiskajām personām, kuru interesēs Dundurs ar fizisko personu atbalstu izdarīja noziedzīgos nodarījumus.
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Patlaban prokuratūra kā procesa virzītāja lemj par šī 2025. gada 12. februārī sāktā kriminālprocesa turpmāko virzību. Latvijas Televīzija pērn martā vēstīja, ka KNAB ir aizturējis Dunduru un uzņēmuma tehnisko direktoru Jāni Neilandu.
Kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulcē pērn 12. martā nolemts Dunduru atstādināt no amata. Savukārt, kā vēstīja Latvijas Televīzija, Neilandam KNAB noteicis aizliegumu ieņemt amatu.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka SIA "Ādažu ūdens" reģistrēta 2007. gadā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Ādažu novada pašvaldība. 2023. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1,78 miljoni eiro, un tas strādāja ar 166 665 eiro zaudējumiem. 2024. gadā uzņēmums apgrozīja 2 256 260 eiro un strādāja ar 106 372 eiro peļņu. Savukārt 2025. gadā uzņēmums apgrozīja 3 073 950 eiro un strādāja ar 128 487 eiro peļņu.