Pabalstu saņem tēvs, bet ar bērnu paliek mamma: uzzini, kā tas apdraud mātes nākotnes pensiju
Bērna piedzimšana maina ne tikai ģimenes ikdienu un finanses, bet var ietekmēt arī vecāku nākotnes pensiju. Lai gan valsts noteiktu laiku veic sociālās apdrošināšanas iemaksas par vecāku, kurš kopj mazuli, ne visi zina, ka svarīgi ir arī tas, kurš no vecākiem saņem pabalstus.
Turklāt, ja mamma vai tētis nolemj palikt mājās ilgāk par pusotru gadu, tas var atstāt iespaidu uz pensijas apmēru. Kā bērnu audzināšanas gadi ietekmē finansiālo drošību vecumdienās un kam ģimenēm būtu jāpievērš uzmanība, skaidro Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska.
Bērna kopšanas laiks tiek ieskaitīts pensijas stāžā
Dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, daudzi vecāki galvenokārt domā par ikmēneša ienākumiem un pabalstiem. Taču tikpat svarīgi ir saprast, kas šajā laikā notiek ar sociālās apdrošināšanas iemaksām, no kurām vēlāk būs atkarīga vecuma pensija. Dace Trušinska skaidro, ka Latvijas pensiju sistēmas pamatā ir cilvēka darba mūžā veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Jo lielāks uzkrātais pensijas kapitāls, jo lielāka var būt arī nākotnes pensija. Tomēr ir periodi, kuros cilvēks nestrādā, bet valsts nodrošina viņa sociālo apdrošināšanu.
“Vecuma pensija primāri ir par darbu. Cilvēks strādā, maksā sociālās iemaksas un uzkrāj savu pensijas kapitālu. Bet ir atsevišķi darbam pielīdzinātie periodi, kurus valsts arī ieskaita apdrošināšanas stāžā. Viens no tiem ir bērna kopšanas periods,” skaidro Dace Trušinska. Viņa norāda, ka laikā, kad vecāks nestrādā un kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, valsts noteiktos apstākļos veic sociālās apdrošināšanas iemaksas viņa pensijai.Tas nozīmē, ka bērna kopšanas laiks nav automātiski zaudēts periods apdrošināšanas stāža uzkrāšanā. “Šis laiks iet cilvēkam pensijas stāžā, un arī tiek uzkrāts pensijas kapitāls,” uzsver Trušinska.
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Eksperte skaidro, ka vecākam, kurš saņem attiecīgos pabalstus, pensijas kapitāls veidojas no valsts veiktajām sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pensijas kapitālam tiek novirzīti 20% no vecāku un bērna kopšanas pabalstu kopsummas. Tādējādi valsts cenšas nodrošināt, lai bērna piedzimšana un aprūpe neradītu pārtraukumu cilvēka apdrošināšanas stāzā.
Ja pabalstu saņem tēvs, bet mājās ar bērnu paliek māte
Viena no būtiskākajām niansēm, par kuru ģimenes ne vienmēr aizdomājas, ir pabalstu saņēmēja izvēle. Var būt situācija, kad ģimene nolemj, ka pabalstus pieprasīs tēvs, kurš turpina strādāt, savukārt māte paliek mājās un ikdienā rūpējas par mazuli. No ģimenes kopējā budžeta viedokļa šāds risinājums konkrētajā brīdī var šķist izdevīgs. Taču tas var radīt nelabvēlīgas sekas mātes sociālajai apdrošināšanai.
Eksperte skaidro, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas bērna kopšanas periodā ir saistītas ar pabalsta saņēmēju, nevis tikai ar faktu, kurš vecāks ikdienā aprūpē bērnu. “Māte ir zaudētāja šajā gadījumā, jo tēvam, strādājot, jau darba devējs kā par strādājošo veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet par māti savukārtšīs iemaksas netiek veiktas, jo pabalstu ir pieprasījis tēvs,” skaidro Dace Trušinska. Tas nozīmē, ka māte, kura nestrādā un nesaņem attiecīgos pabalstus, var palikt bez sociālās apdrošināšanas par šo periodu. “Šīs sociālās iemaksas tiek veiktas par cilvēku, kuram ir piešķirts vecāku pabalsts un bērna kopšanas pabalsts,” uzsver Dace Trušinska.
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Tāpēc, izvēloties pabalstu saņēmēju, ģimenei būtu jāvērtē ne tikai tas, cik daudz naudas tā saņems tuvākajos mēnešos, bet arī katra vecāka sociālās garantijas ilgtermiņā. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad viens no vecākiem plāno ilgāku laiku nestrādāt.
Ja mājās ar bērnu paliek trīs vai piecus gadus
Ne visas ģimenes vēlas vai var atgriezties darbā uzreiz pēc bērna pusotra gada vecuma sasniegšanas. Dažkārt vecāki izvēlas bērnu audzināt mājās līdz triju gadu vecumam vai vēl ilgāk. Šādu lēmumu var ietekmēt gan ģimenes vērtības, gan bērnudārza pieejamība, gan bērna veselība un citas vajadzības. Tomēr no nākotnes pensijas viedokļa ilgstošam pārtraukumam darba dzīvē var būt sava cena. “Valsts nāk pretī un apdrošina šo pusotru gadu, kamēr bērniņš ir mazs. Šis laiks tiek ieskaitīts cilvēka apdrošināšanas stāžā un veido pensijas kapitālu. Bet pēc pusotra gada tā jau ir ģimenes izvēle, vai kāds no vecākiem turpina palikt mājās un nestrādāt,” skaidro Trušinska. Ja pēc šī perioda cilvēks neatgriežas darbā un par viņu netiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, pensijas kapitāls šajā laikā nepalielinās.
Eksperte gan aicina nepārspīlēt pusotra gada ietekmi uz visu darba mūžu. “Ja mēs strādājam 35 vai 40 gadus, tad tas pusotrs gads salīdzinoši nedaudz ietekmē pensiju. Bet, ja māmiņa izvēlas palikt mājās piecus vai septiņus gadus, tas jau gan ietekmē,” viņa norāda. Tātad lielākās sekas var rasties nevis viena bērna kopšanas laikā, bet tad, ja pārtraukumi darba dzīvē atkārtojas vai turpinās vairākus gadus.
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Vai nepilnas slodzes darbs palīdz saglabāt pensijas uzkrājumu
Viens no iespējamiem risinājumiem vecākiem, kuri vēlas vairāk laika pavadīt ar bērniem, ir nepilnas slodzes vai attālināts darbs. Taču arī šeit svarīgākais nav nostrādāto stundu skaits. Dace Trušinska uzsver, ka pensijas apmēru galvenokārt ietekmē ienākumi, no kuriem veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. “Cilvēks, kurš strādā uz pusslodzi, var nopelnīt vairāk nekā tas, kurš strādā pilnu slodzi. Pensija ir atkarīga no veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,” skaidro eksperte. Piemēram, ja viens cilvēks strādā nepilnu slodzi, bet saņem salīdzinoši augstu atalgojumu, viņa pensijas kapitāls var augt straujāk nekā cilvēkam, kurš strādā pilnu slodzi par minimālu algu. “Tā kā tas viss ir atkarīgs no tā, kāda ir alga un no kādas algas ir veiktas sociālās iemaksas,” norāda Trušinska.
Tas nozīmē, ka pat neliela darba slodze var būt nozīmīga nākotnes pensijas veidošanā, ja par saņemtajiem ienākumiem tiek veiktas sociālās iemaksas. Vienlaikus eksperte atgādina, ka darba stāžam arī ir nozīme. Tas nepieciešams tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju un var ietekmēt pensijas indeksāciju. Tomēr konkrētās pensijas apmēru lielā mērā nosaka uzkrātais pensijas kapitāls.
Iespējams pašam veikt iemaksas pensijai
Ja ģimene ir izlēmusi, ka viens no vecākiem vairākus gadus paliks mājās un nestrādās, pastāv iespēja arī pašam parūpēties par sociālo apdrošināšanu. Dace Trušinska norāda, ka cilvēks var brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšanai un veikt sociālās iemaksas. “Ja ģimene izlemj, ka māte audzinās bērnus un nestrādās, bet ģimenei ir pietiekami līdzekļi, tad var brīvprātīgi veikt iemaksas sievas pensijas apdrošināšanai,” skaidro Trušinska. Šādā gadījumā ģimene pati finansē iemaksas, lai nestrādājošajam vecākam turpinātu veidoties pensijas kapitāls. Eksperte norāda, ka iemaksas jāveic vismaz no noteiktā minimālā iemaksu objekta. Tas var būt risinājums ģimenēm, kuras apzināti izvēlas ilgāku bērnu aprūpi mājās, bet nevēlas, lai šie gadi pilnībā izkristu no apdrošināšanas stāža.
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Iespēja papildināt pensijas stāžu par bērnu audzināšanu 1991.–1995. gadā
Īpaši nozīmīgas izmaiņas gaidāmas cilvēkiem, kuri audzinājuši bērnus deviņdesmito gadu sākumā un kuriem šie periodi nav ieskaitīti apdrošināšanas stāžā. 2026. gada 15. oktobrī Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, paredzot iespēju noteiktām personu grupām brīvprātīgi veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodiem no 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim. Šī iespēja attieksies arī uz mātēm, kuras attiecīgajā laikā Latvijā audzinājušas bērnu līdz astoņu gadu vecumam, bet kurām konkrētais periods nav ieskaitīts sociālās apdrošināšanas stāžā. Lai periodu ieskaitītu stāžā, par katru attiecīgo mēnesi būs jāveic brīvprātīga iemaksa 1 % apmērā no tā gada minimālās mēneša darba algas (t.i., no minimālās algas, kāda būs valstī noteikta laikā, kad persona maksās šīs iemaksas). Šīs iemaksas varēs sākt veikt no 2027. gada 1. oktobra.
Svarīgi, ka attiecīgajam periodam jābūt pierādītam likumā noteiktajā kārtībā un tas nedrīkst sakrist ar citu sociālās apdrošināšanas periodu. Dace Trušinska aicina sievietes, kuras šajā laikā audzinājušas bērnus, pārbaudīt savu apdrošināšanas stāžu. Tas ir īpaši aktuāli tām, kuras tuvojas pensijas vecumam vai jau sasniegušas to. Papildu stāžs var ietekmēt ne tikai tiesības uz pensiju, bet arī tās aprēķinu un indeksāciju.
Kā pārbaudīt, vai bērna kopšanas periods ieskaitīts stāžā
Lai noskaidrotu, vai bērna kopšanas periods ir ieskaitīts apdrošināšanas stāžā, nav jāgaida pensionēšanās vecums. Eksperte iesaka izmantot portālu Latvija.gov.lv, kur pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) elektroniskie pakalpojumi. Tur iespējams iegūt informāciju par savu apdrošināšanas stāžu un pārbaudīt, kādi periodi tajā ieskaitīti. “Portālā var redzēt, kādi periodi ir ieskaitīti apdrošināšanas stāžā, gan līdz 1996. gadam, gan pēc tam,” skaidro Trušinska. Īpaši svarīgi to izdarīt cilvēkiem, kuru darba dzīvē bijuši ilgstoši pārtraukumi, vairāki bērnu kopšanas periodi vai gadi, kuros nav veikti sociālās apdrošināšanas maksājumi. Ja rodas neskaidrības, iespējams vērsties VSAA un lūgt pārbaudīt konkrētos periodus.
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Par nākotnes pensiju jādomā jau tad, kad bērni ir mazi
Bērna kopšanas atvaļinājums ir laiks, kad ģimenes uzmanība dabiski pievērsta mazulim. Tomēr lēmumi par to, kurš saņems pabalstus, cik ilgi vecāks paliks mājās un vai šajā laikā tiks veiktas sociālās iemaksas, var ietekmēt finansiālo drošību arī pēc vairākiem gadu desmitiem. Dace Trušinska uzsver, ka pensijas apmēru galvenokārt nosaka cilvēka darba mūžā uzkrātais pensijas kapitāls. Tāpēc, plānojot ilgāku pārtraukumu darba dzīvē, ir vērts izvērtēt iespējas strādāt nepilnu slodzi, veikt brīvprātīgās iemaksas vai citādi parūpēties par sociālo apdrošināšanu.
Valsts apdrošinātais bērna kopšanas periods palīdz pasargāt vecākus no pilnīga pārtraukuma pensijas uzkrāšanā. Taču tas ne vienmēr kompensē vairākus gadus bez darba ienākumiem. Un pats svarīgākais - ģimenes finansiālie lēmumi jāvērtē ne tikai pēc tā, cik daudz naudas iespējams saņemt šodien, bet arī pēc tā, kā tie ietekmēs abu vecāku nodrošinājumu vecumdienās.