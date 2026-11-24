VIDEO: policija Rīgā atklāj vērienīgu psihotropo vielu krājumu: aizturēti divi vīrieši
Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus aizdomās par neatļautu psihotropo vielu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā, kratīšanās atsavinot 1320 gramus psihotropo vielu, informēja Valsts policijā.
27. oktobrī policija aizturēja 1985. gadā dzimušu vīrieti, kurš kopš septembra atradās meklēšanā par izvairīšanos no tiesas citā kriminālprocesā par piesavināšanos lielā apmērā, aizliegto vielu vai ieroču piesavināšanos un datorkrāpšanu. Kratīšanā viņa dzīvesvietā atsavināti 110 grami alfa-PVP jeb tā dēvētās "sāls" un 10 grami amfetamīna. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Tajā pašā dienā likumsargi aizturēja arī viņa piegādātāju – 1979. gadā dzimušu vīrieti, kurš Rīgā nodarbojās ar psihotropo vielu tirgošanu un bija pārdevis alfa-PVP iepriekš aizturētajam. Kratīšanā viņa uzturēšanās vietā atsavināti 1200 grami alfa-PVP, sešas "Xanax" tabletes, 470 eiro skaidras naudas un datu nesējs.
Abiem vīriešiem piemērots aizdomās turētā statuss par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā, bet piegādātājam – arī par to realizāciju.