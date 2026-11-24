Pasniegti Kuldīgas novada augstākie apbalvojumi
Valsts svētkos, 18. novembrī – īpašā ceremonijā godināti un, novērtējot ieguldījumu novada attīstībā, ar pašvaldības augstāko apbalvojumu – “Goda novadnieks”, ...
Par Kuldīgas novada “Goda novadnieci” atzīta Daiga Bitiniece
Latvijas valsts svētkos, 18. novembrī, pašvaldība īpašā ceremonijā godināja 16 novadniekus par viņu ieguldījumu novada attīstībā un pasniedza augstākos apbalvojumus – “Goda novadnieks”, “Goda balvu” vai “Atzinības rakstu”.
Pateicībā par nozīmīgo ieguldījumu un īpašiem nopelniem Kuldīgas novada labā pašvaldības, augstāko apbalvojumu “Goda novadniece” šogad saņem – Daiga Bitiniece par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Kuldīgas novada un Kurzemes sabiedrības informēšanā, neatkarīgas reģionālās žurnālistikas stiprināšanā, novada cilvēku, notikumu un vēstures dokumentēšanā, Kuldīgas preses vēstures saglabāšanā, kā arī par aktīvu darbu 3×3 kustībā, veicinot latvisko tradīciju un kopienu saikņu stiprināšanu.\
Kuldīgas novada “Goda balvu” par īpašiem nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, sabiedrības labā vai novada atpazīstamības veicināšanā saņēma 9 novadnieki.
Ivars Eglītis – par ilggadēju ieguldījumu reģionālās veselības aprūpes attīstībā, kā arī par mūsdienīgu un pieejamu ārstniecības pakalpojumu veicināšanu Kuldīgā un reģionā.
Viņa ieguldījums Kuldīgas un visas Latvijas veselības aprūpē ir nozīmīgs – no jaunās Kuldīgas slimnīcas tapšanas un veselības aprūpes sistēmas pilnveides līdz pat jaunā “Kuldīgas doktorāta” un tajā izvietotā Radioloģijas centra izveidei, kas paver jaunas iespējas kvalitatīvai veselības aprūpei visā reģionā. Ivars ir arī viens no Kuldīgas pusmaratona aizsācējiem, iedibinot tradīciju, kas iedvesmo cilvēkus kustēties un nes Kuldīgas vārdu tālu aiz novada robežām.
Līga Kuršinska – par nozīmīgu ieguldījumu veselības aizsardzībā un sociālajā darbā. Strādājot sociālo pakalpojumu centrā “Tilts”, Līga ir patiesa atbalsta persona ikvienam, ar ko sastopas savā ikdienā, pieņemot cilvēkus ar dziļu izpratni un saskatot katrā labo un neatkārtojamo. Pateicoties viņas pašaizliedzīgajam darbam un spējai attīstīt ikviena slēptos talantus, centra klienti kļūst par pilnvērtīgu un radošu Kuldīgas novada sabiedrības daļu.
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Artūrs Palsāns – par aktīvu darbību Vārmes kopienā, biedrības “Kur Zeme Dara” izveidošanu, kā arī Vārmes pagasta sabiedriskās dzīves iedvesmošanu un vadīšanu.\
Artūrs Palsāns ar savu aizrautību un dzīvesprieku ir iedvesmojis Vārmes pagasta sabiedrisko dzīvi, nodibinot biedrību “Kur Zeme Dara” un apvienojot cilvēkus skaistiem, kopīgiem mērķiem. Viņa spēja motivēt iedzīvotājus, aizraut ar jaunām idejām un radīt kopības sajūtu ir izcils piemērs tam, kā viena cilvēka iniciatīva nes paliekošas vērtības daudzu novadnieku dzīvē.
Stella Pavloviča – par pašaizliedzību un nenovērtējamu ieguldījumu Īvandes baznīcas un Kuldīgas novada kultūras dzīves attīstībā. Viņas nesavtīgā kalpošana Īvandes baznīcā, darbs neskaitāmos koros un ansambļos koncertmeistares lomā, kā arī viņas veidotie tematiskie koncerti iedvesmo ikvienu klausītāju. Skolojot jauno paaudzi, Stella ar mīlestību nodod tālāk savas zināšanas, kultūras mantojumu un sirds gudrību.
Māris Tilgalis – par ilgstošu un mērķtiecīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu sporta attīstībā, sporta infrastruktūras pilnveidošanā un vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā.\
Māris Tilgalis, vadot Kuldīgas futbola skolu, ar atbildību un mērķtiecību veido vidi, kurā mūsu bērniem un jauniešiem augt veseliem, staltiem un stipriem. Rūpējoties par sporta laukumiem gan pilsētā, gan novada pagastos, viņš kopā ar savu biedrību rada bērniem labas iespējas sportot un attīstīt savas prasmes. Māris iedvesmo jaunos sportistus un prot saliedēt komandu, jo viņam patiesi rūp mūsu bērni un viņu nākotne.
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Dzintra Freimane – par ilggadēju darbu sporta izglītībā, bērnu peldētprasmes un ūdens drošības veicināšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā un nozīmīgu ieguldījumu Kuldīgas novada bērnu un jauniešu fiziskajā attīstībā.\
Viņas ilggadējais darbs sporta izglītībā, peldētprasmes un ūdens drošības mācīšana, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšana ir īstenoti ar sievišķīgu spēku un stingru mugurkaulu. Dzintra ir spēcīga un iedvesmojoša personība, kuras aizrautība ir mudinājusi kustēties, norūdīties un augt vairākām paaudzēm mūsu novadā.
Silvija Pulkstene – par profesionālu, pašaizliedzīgu un atbildīgu darbu, kā arī nozīmīgu ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības aprūpē. Silvija savu darba mūžu veltījusi novada ļaužu veselībai un labklājībai, strādājot ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā “Skrunda” un pildot ārsta palīga pienākumus. Viņa ar dziļu izpratni un rūpību iedziļinās katrā situācijā, būdama ne tikai zinoša medicīnas darbiniece, bet arī sirsnīga atbalsta persona, kas ar patiesu ieinteresētību vienmēr uzklausījusi un parūpējusies par ikvienu cilvēku, kurš nonācis viņas aprūpē.\
Imants Johansons – par ilggadēju, atbildīgu un profesionālu darbu mediju nozarē, “Kurzemes Radio” tehniskās infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, kā arī reģiona iedzīvotāju informētības nodrošināšanā.\
Imants Johansons ir viens no “Kurzemes Radio” pamatlicējiem – cilvēks, kurš savām rokām uzstādījis pirmo radio raidītāju, kad viss vēl tikai sākās ar mazu un trauslu ieceri. Ir cilvēki, kuri stāv pie nozīmīgu lietu pirmsākumiem un ar savu viedumu iedvesmo citus. Imanta neizsmeļamās zināšanas, izpratne un ilggadējais profesionālais darbs mediju nozarē ir palīdzējuši “Kurzemes Radio” attīstīties un skanēt tālu pāri Kuldīgas novada un visa reģiona robežām.
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Antra Zemīte – par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu Būvniecības nodaļā un nozīmīgu ieguldījumu Kuldīgas novada attīstībā. Antra Zemīte jau vairākas desmitgades ar pacietību un kompetenci ir palīdzējusi saglabāt un attīstīt Kuldīgas novada būvju īpašo raksturu. Viņa prot uzklausīt un sadzirdēt ikvienu ieceri, rast tālredzīgus risinājumus un būt par uzticamu atbalstu gan novadniekiem, gan kolēģiem.
Novērtējot godprātīgu darbu, profesionālos sasniegumus un ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē, šogad Atzinības rakstus saņēma:
- Gita Rubežniece-Zute – par nozīmīgu ieguldījumu bērniem un ģimenēm piemērotas aktīvās atpūtas vides veidošanā Skrundā.
- Dace Blūma – par ilggadēju, profesionālu un sabiedriski nozīmīgu ieguldījumu Kuldīgas novada un Kurzemes reģiona informācijas telpas veidošanā un sabiedrības informēšanā.
- Inese Jaunzeme – par būtisku ieguldījumu Kuldīgas novada senioru labklājības veicināšanā.
- Guna Jaunzeme – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu bērnu muzikālajā izglītošanā, Skrundas kultūras dzīves attīstībā un Kuldīgas novada vārda popularizēšanā.
- Anta Jankovska – par starptautiski nozīmīgu ieguldījumu Alsungas kultūras dzīves bagātināšanā, suitu kultūras tradīciju popularizēšanā un profesionālās akadēmiskās mūzikas pieejamības veicināšanā Kuldīgas novadā.
- Santa Galiņa – par nozīmīgu un ilgstošu ieguldījumu suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un popularizēšanā, Alsungas kultūras dzīves un kopienas stiprināšanā, kā arī Alsungas un Kuldīgas novada vārda daudzināšanā Latvijā un ārpus tās.