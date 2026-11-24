Bartaševičs par saviem palīgiem Saeimā izvēlējies bijušos darbiniekus Rēzeknes domē
No amata atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, kurš apsūdzēts par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, un šobrīd no partijas "Latvija pirmajā vietā!" saraksta kļuvis par 15. Seimas deputātu, izraudzījies sev divus palīgus.
Viena palīdze parlamentā būs viņa bijusī padomniece Rēzeknes domē Nataļja Jupatova, liecina informācija Saeimas tīmekļvietnē. Jupatova darbojās Rēzeknes domē kopš 2012. gada, Bartaševiča pakļautībā. Šajā laikā viņa pildījusi vairākus pienākumus, tai skaitā bijusi Bartaševiča padomniece stratēģiskās komunikācijas un sabiedrības iesaistes jautājumos.
Kā otrs Bartaševiča palīgs Saeimā izraudzīts Edvīns Mihailovs, kurš Rēzeknes domē strādāja kopš 2018. gada, un 2025. gada pašvaldību vēlēšanās startēja no partijas LPV. Arī viņš šajā laikā pildījis vairāku amatu pienākumus, un saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) datiem uz 2025. gada vidu viņš darbojies kā grafiskā dizaina uzņēmuma SIA "Gerd" valdes priekšsēdētājs un biedrības "LATGALES ELPA" izpildinstitūcijas loceklis.
Jau ziņots, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) 10. februārī atstādināja no amata Rēzeknes mēru Bartaševiču no amata pienākumu pildīšanas, jo viņam netika izsniegta pielaide valsts noslēpumam. Administratīvā rajona tiesa 9. aprīlī noraidīja atstādinātā Rēzeknes mēra Bartaševiča lūgumu par pagaidu aizsardzību un ministra rīkojuma apturēšanu pirms lietas izskatīšanas pēc būtības.