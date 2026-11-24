Par “Rēzeknes Goda pilsoni 2026” atzīts Vasīlijs Sidorenko
Rēzeknes Goda pilsoņa titulu šogad saņēmis uzņēmējs Vasīlijs Sidorenko par ieguldījumu pilsētas uzņēmējdarbības un rūpniecības attīstībā.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā Rēzeknē jau par tradīciju kļuvis godināt cilvēkus, kuru darbs un ieguldījums ir nozīmīgs pilsētas attīstībā. Šogad svētku koncertā Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknes Goda pilsoņa titulu pasniedza uzņēmējam, SIA “OptoElektronika LV” valdes loceklim Vasīlijam Sidorenko par ilggadēju ieguldījumu Rēzeknes rūpniecības un uzņēmējdarbības attīstībā, jaunu uzņēmumu veidošanā un ārvalstu investīciju piesaistē.
Vasīlija Sidorenko profesionālais ceļš vairāk nekā četru desmitgažu garumā ir cieši saistīts ar Rēzeknes rūpniecību attīstību un pārmaiņām. 1981. gadā viņš uzsāka darbu Rēzeknē kā ESI biroja vadītājs galvenā konstruktora nodaļā, bet vēlāk 19 gadus strādāja uzņēmumā “Rebir”. Apvienojot uzkrāto pieredzi, tehniskās zināšanas un uzņēmējdarbības iniciatīvu, kopā ar itāļu inženieri Austero Covino viņš uzsāka savu pirmo projektu privātajā sektorā – nodibināja uzņēmumu “A&C Electronic Baltic”.
Pēdējos 17 gadus Vasīlijs Sidorenko mērķtiecīgi veido un attīsta RSEZ SIA “OptoElektronika LV”. Šis darbs apliecina viņa uzticību Rēzeknei un pārliecību par pilsētas industriālo potenciālu. Viņš uzskata, ka rūpniecības un uzņēmējdarbības attīstība ir viens no būtiskākajiem pilsētas nākotnes priekšnoteikumiem, bet ārvalstu investīcijas, ņemot vērā vietējā kapitāla ierobežotās iespējas, Rēzeknei ir īpaši svarīgas, – tās stiprina ekonomisko pamatu un rada iespējas izaugsmei. Vienlaikus viņš augstu vērtē vietējo uzņēmējdarbības iniciatīvu un cer, ka Rēzeknē arvien vairāk attīstīsies ģimenes uzņēmumi, kas savas zināšanas un atbildību par uzņēmuma nākotni nodos nākamajām paaudzēm.
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Svētku koncertā tika pasniegti arī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Goda raksti. Goda raksts tika pasniegts horeogrāfam, deju pedagogam, folkloristam, kapelas un vidējās paaudzes deju kopas “Dziga” vadītājam Ilmāram Dreļam par ilggadēju kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, stiprinot reģiona identitāti, bagātinot Latvijas kultūras dzīvi un popularizējot Rēzekni.
Vairāk nekā trīsdesmit gadus viņa darbs saistīts ar deju kopu “Dziga”, un viņa horeogrāfijās atklājas Latgales cilvēku dzīves ritms, tradīcijas un novadam raksturīgais temperaments. Ilmārs Dreļs ir izaudzinājis vairākas dejotāju paaudzes, bijis Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsvadītājs, bet viņa un Lilijas Liporas iestudējums “Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim” saņēma Dejas balvu 2019.–2020. gadā.
Goda raksts tika pasniegts arī ilggadējam Rēzeknes Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktoram Žanim Ārmanim par nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā, veselīga dzīvesveida veicināšanā, jaunās paaudzes audzināšanā un Rēzeknes popularizēšanā.
Kopš 2010. gada viņa vadībā sporta veidu skaits skolā palielinājies no pieciem līdz trīspadsmit, bet audzēkņu skaits pieaudzis no aptuveni 300 līdz vairāk nekā 1200. Skolā ieviesta vispārējās fiziskās sagatavotības programma bērniem no 4 līdz 5 gadu vecumam un piesaistīti kvalificēti speciālisti. Rēzeknes sportisti regulāri gūst panākumus valsts un starptautiskās sacensībās dažādos sporta veidos.