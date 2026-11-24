Latvijā plaisa starp turīgajiem un mazturīgajiem ir otra lielākā ES - sliktāk klājas tikai Bulgārijā
Latvijā pērn bijusi otrā lielākā ienākumu nevienlīdzība Eiropas Savienībā (ES) un trešā lielākā starp 34 Eiropas valstīm, liecina ES statistikas pārvaldes "Eurostat" dati.
Saskaņā ar jaunākajiem datiem par 2025. gadu Latvijas Džini koeficients, ar kuru mēra ienākumu nevienlīdzību, sasniedza 35,6 punktus. ES dalībvalstu vidū augstāks rādītājs bijis tikai Bulgārijai (37,7), savukārt uzreiz aiz Latvijas ierindojas Lietuva (35,5). Vidēji ES šis rādītājs pērn bija 29,2 punkti, vēsta "Euronews".
Plašākā Eiropas mērogā, ieskaitot valstis ārpus ES, vislielākā ienākumu nevienlīdzība reģistrēta Turcijā (43,9), bet piecinieku aiz Bulgārijas, Latvijas un Lietuvas noslēdz Serbija (32,0). Džini koeficientu aprēķina skalā no 0 līdz 100, kur 0 nozīmē pilnīgu ienākumu vienlīdzību, bet 100 – pilnīgu nevienlīdzību.
Viszemākā ienākumu nevienlīdzība Eiropā fiksēta Slovākijā (23,0), kam seko Beļģija (23,4), Norvēģija (23,7), Čehija (24,0), Slovēnija (24,6) un Polija (24,9). Savukārt lielākajās ES ekonomikās – Vācijā (30,1), Francijā (30,4), Spānijā (30,8) un Itālijā (31,0) – nevienlīdzība pārsniedz ES vidējo līmeni.
Kopumā ES ienākumu nevienlīdzība 2025. gadā nedaudz samazinājusies, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2010. gada. Salīdzinājumā ar ilgtermiņa vidējiem rādītājiem tā visstraujāk sarukusi Rumānijā (par 6,4 punktiem līdz 27,3) un Polijā (par 4,0 punktiem), ko ekonomisti skaidro ar spēcīgu tautsaimniecības izaugsmi, minimālās algas kāpumu un ES fondu piesaisti. Savukārt vislielākais kāpums reģistrēts Ungārijā (+1,9 punkti līdz 29,5), Zviedrijā (+1,6) un Somijā (+1,3).