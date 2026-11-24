Linda Olte iegūst labākās režisores balvu Tallinas kinofestivālā "Melnās naktis"
21. novembrī ar apbalvošanas ceremoniju noslēdzās Tallinas Starptautiskais kinofestivāls "Melnais naktis". Kā labākā Baltijas režisore balvu saņēma Linda Olte par filmu "Bērns". Latvijas kinoteātros filmu varēs noskatīties no 5. februāra.
Tallinas Starptautiskais kinofestivāls "Melnās naktis" ir A klases kinofestivāls un lielākais kino notikums Baltijā. Lindas Oltes jaunākā filma "Bērns" piedalījās festivāla Baltijas konkursā, kur tikai godalgota ar balvu par labāko režiju. Filma pasaules pirmizrādi piedzīvoja Varšavas Starptautiskajā kinofestivālā oktobrī, kur ieguva Ekumēniskās žūrijas balvu par filmas vispārcilvēcisko vēstījumu. Tallinā iegūtā režijas balva ir jau otrais starptautiskais apbalvojums Oltes filmai.
Filmas "Bērns" galvenā varone Zane kādreiz bija olimpiska līmeņa peldētāja un ar lieliem panākumiem piedalījās starptautiskās sacensībās. Taču Zane izšķirošā brīdī pameta sportistes karjeru, lai uzsāktu ģimeni kopā ar savu vīru, sporta žurnālistu Kasparu. Pēc gadiem ilgas cīņas ar neauglību, Kaspars ir gatavs mest mieru, taču Zane negrasās padoties – viņa ir gatava darīt visu, lai piepildītu savu sapni un kļūtu par māmiņu.
Filma "Bērns" nacionālo pirmizrādi piedzīvos 2027. gada 5. februārī, un galvenās lomas tajā atveido Agnese Budovska un Raimonds Celms. Citās būtiskas lomās filmā atveidos Anta Aizupe, Andris Keišs, Ināra Slucka, Esmeralda Ermale un Gerda Rudzīte. Filmas režisore, montāžas režisore un scenārija autore ir Linda Olte, operators inscenētājs – Valdis Celmiņš, komponiste – Spāre Vītola, galvenā māksliniece – Laura Dišlere, kostīmu māksliniece – Fausta Naujale, skaņu režisors – Juliuss Grigelionis, grima māksliniece – Santa Sandule Šatirišvili, producenti – Matīss Kaža un Klementina Remeikaite.