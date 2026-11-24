Vai Latvija noteiks sankcijas Krievijas graudiem? Jaunais ārlietu ministrs skaidro savu nostāju
Ja tiks piemērotas sankcijas no agresorvalsts Krievijas vestajiem graudiem, efektīvāk būtu, ja tās piemērotu Eiropas Savienības (ES) līmenī, jo Latvijas nacionālās sankcijas būtu vieglāk apiet, otrdien intervijā TV3 sprieda "Apvienotā saraksta" (AS) deleģētais ārlietu ministrs Ģirts Jaunzems.
13. novembrī vēl iepriekšējās ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) vadībā Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka rosina ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu, izmantojot nacionālo sankciju mehānismu. ĀM sadarbībā ar citām ministrijām sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu un iesniegusi to Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS), paredzot aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu tranzītu caur Latvijas teritoriju.
Aicināts skaidrot savu pozīciju šajā jautājumā, Jaunzems atkārtoja pēdējā laika AS retoriku, ka Ukrainu Latvija turpina atbalstīt, bet vienlaikus jādomā par savas ekonomikas attīstību.
Pēc Jaunzema vārdiem, esot jādomā, lai sankcijas ir maksimāli sāpīgas Krievijai, bet mazāk sāpīgas pašiem. Viņš sprieda, ka ES sankciju projektos esot iespējams veikt lielākus sitienus Krievijas ekonomikai nekā ar graudiem, bet piedāvājumā ir arī aicinājums pakļaut sankcijām graudus.
Kā sprieda Jaunzems, ja graudiem piemērotu nacionālās sankcijas, tad tās būšot vienkārši apejamas, piemērot, graudi varot tikt vesti caur Lietuvu un Poliju. Viņš arī atkārtoja citu AS politiķu teikto, ko atteikšanās no šo graudu vešanas prasīšot 50 līdz 100 miljonu eiro dotācijas ostām un dzelzceļam.
Runājot par kopējiem darba uzsvariem, jaunais ministrs atkārtoja jau teikto, ka prioritātes būs darbs pie drošības un Latvijas ekonomikas attīstības jautājumiem.
Jaunzems atzina, ka pašlaik ir maz atpazīstams starptautiskajā vidē, bet "pie tā jāstrādā". Ministra amatam viņš esot uzrunāts nepilnu nedēļu pirms apstiprināšanas amatā un faktiksi uzreiz arī piekritis. "Apvienotā saraksta" partijām pievienoties viņš neplānojot.