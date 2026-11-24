Sniegs un apledojums šorīt vietām apgrūtina braukšanu pa valsts autoceļiem
Šorīt plkst. 6.30 sniegs un apledojums vietām Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, un uzturēšanas darbos patlaban iesaistītas 40 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejā (A2) posmā no Augšlīgatnes līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejā (A6) posmā no Nīcgales līdz Izvaldai, kā arī Ventspils šosejā (A10) posmā no Strazdes līdz Usmai. Tāpat braukšana ir apgrūtināta uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem un visā Daugavpils apvedceļa (A14) posmā.
Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Daugavpils, Madonas, Gulbenes, Valkas, Rīgas, Dobeles, Tukuma, Talsu un Ventspils apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, ieplānot papildu laiku ceļam, kā arī izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un drošu distanci. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem var ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 80005555.