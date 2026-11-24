Otrdien stiprāki nokrišņi gaidāmi dažviet Kurzemē un Zemgalē.
Sabiedrība
Šodien 07:32
Otrdien Latvijā gaidāms lietus un sniegs: divos novados nokrišņi būs īpaši intensīvi
Otrdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus un sniegs, autoceļi vietām būs slideni, prognozē sinoptiķi.
No Rīgas līča nākoši mākoņi stiprākus nokrišņus sagādās vietām Kurzemes austrumu daļā un Zemgales rietumu daļā - lielākoties Tukuma un Dobeles novadā. Turpretī Kurzemes rietumos uzspīdēs saule.
Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, gaisa temperatūra saglabāsies -1..+4 grādu robežās.
Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +3..+4 grādi.
Laikapstākļus ietekmē ciklona rietumu mala, bet Skandināvijā nostiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos līdz 1013 hektopaskāliem Kurzemes piekrastē.