Krāšņi aizvadīta "Spēlmaņu nakts" ceremonija, 2026
Dailes teātrī jau 33. reizi aizvadīta "Spēlmaņu nakts" balvu pasniegšanas ceremonija.
FOTO: "Spēlmaņu nakts" balvas sadalītas! Par gada labāko izrādi atzīta Kairiša "Pirmavots"
Par gada lielās formas izrādi "Spēlmaņu nakts" balvu pasniegšanas ceremonijā atzīts režisora Viestura Kairiša iestudējums "Pirmavots" Dailes teātrī.
Kairišs par "Pirmavotu" apbalvots arī gada režisora kategorijā. Savukārt balvu kategorijā "Gada mazās formas izrāde" saņēma režisora Valtera Sīļa iestudējums "Parasta pirmdiena" Liepājas teātrī.
Par gada aktrisi atzīta Ilze Ķuzule-Skrastiņa par Dominikas Frankonas lomu izrādē "Pirmavots" Dailes teātrī, savukārt par gada aktieri - Valts Skuja par Freimaņa lomu izrādē "Freimanis" Liepājas teātrī.
Kategorijā "Gada izrāde bērniem un/vai jauniešiem" uzvarēja režisores Paulas Pļavnieces iestudējums "Oskars un lietas" Latvijas Leļļu teātrī.
Par gada aktrisi otrā plāna lomā atzīta Ieva Puķe par Millera kundzes lomu izrādē "Šaubas" Valmieras teātrī. Savukārt gada aktiera otrā plāna lomā balvu saņēma Rolands Beķeris par Ingara Gudermaņa, Guntara Rača (Bosa) un Ināras Freimanes lomām izrādē "Freimanis" Liepājas teātrī.
Kategorijā "Gada jaunais skatuves mākslinieks" piešķirtas divas balvas. Tās saņēma Matīss Kučinskis par Nika Pērles lomu izrādē "Bastardi" Latvijas Nacionālajā teātrī un Elīna Bartkeviča par Mērijas lomu izrādē "Konemāras galvaskauss", kas tapusi Rēzeknes teātrī "Joriks" sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju.
Balvu kategorijā "Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts" saņēma Andris Kalnozols par darbu "Ods" Latvijas Nacionālajā teātrī.
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Gada scenogrāfa titulu ieguvis Reinis Dzudzilo par izrādi "Pirmavots" Dailes teātrī, savukārt gada kostīmu mākslinieka balvu saņēma Fjodors Podgornijs par iestudējumu "Bohēma" Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Gada gaismu mākslinieces balvu saņēma Lienīte Slišāne par izrādi "Atbalss Aija" Latvijas Nacionālajā teātrī, bet par gada video mākslinieku atzīts Jakubs Lehs par iestudējumu "Sapņu novele" Dailes teātrī.
Kategorijā "Gada horeogrāfs vai kustību mākslinieks" balvu saņēma Kristīne Brīniņa par izrādi "Kas var būt labāks par šo?" Liepājas teātrī.
Par uzvarētāju kategorijā "Gada baleta mākslinieks (horeogrāfs vai izpildītājs)" atzīts Amirs Dodarhodžajevs par Bazila lomu baleta izrādē "Dons Kihots" Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Šīs balvas ieguvēju izvēlas Latvijas Profesionālā baleta asociācija.
Savukārt balvu kategorijā "Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums" saņēma Ēriks Ešenvalds par mūziku Nacionālā teātra izrādei "Indulis un Ārija".
Bērnu un pusaudžu žūrijas balva par labāko izrādi piešķirta Toma Treiņa iestudējumam "Mazais cilvēks" Valmieras teātrī.
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"Spēlmaņu nakts" starptautiskā teātra ekspertu grupa īpašu atzinību piešķīra Liepājas teātra iestudējumam "Parasta pirmdiena" Sīļa režijā par jūtīgu un niansētu pievēršanos sociālajai realitātei, precīzu ansambļa darbu un meistarīgi veidotu dokumentālo dramaturģiju.
Īpašu atzinību saņēma arī Latvijas Leļļu teātra iestudējums "Sēnes" Pamelas Butānes režijā par māksliniecisku oriģinalitāti, muzikālo dramaturģiju, meistarīgu ansambļa darbu un starptautisku potenciālu.
"Latvijas mobilā telefona" teātra eksporta balvu saņēma Liepājas teātra izrāde "Latviešu raķetes". Piešķirti 5000 eiro Liepājas teātra izrāžu pieejamībai ārvalstu publikai programmā "Liepāja 2027".
Kā vēstīts, balvas par mūža ieguldījumu skatuves mākslā piešķirtas Latvijas Nacionālā teātra aktrisei Intai Tirolei un Dailes teātra aktierim Jurim Bartkevičam. Par šo balvu piešķiršanu un laureātu izvēli lemj LTDS valde.
Ceremonija pirmdien Dailes teātrī notika tā līdzdibinātāja, režisora Eduarda Smiļģa 140. dzimšanas dienā. Tās režisors bija Matīss Budovskis, savukārt vadītājs - Igors Šelegovskis. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās apvienības "Stūrī zēvele" un "Tumsa", kā arī jauniešu koris "Kamēr" diriģenta Jurģa Cābuļa vadībā.
Profesionālajā žūrijā strādāja tās priekšsēdētājs, teātra kritiķis un laikraksta "Diena" žurnālists Atis Rozentāls, viņa vietniece, teātra kritiķe un zinātniece Ingrīda Vilkārse, teātra kritiķes un pētnieces Zane Radzobe, Kitija Balcare un Ilze Kļaviņa, teātra vēsturnieks Jānis Siliņš, māksliniece Sandra Krastiņa, psihodrāmas speciālists Uģis Segliņš, kā arī mūzikas kritiķis Armands Znotiņš.
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Laureātiem pasniegtās balvas veido metālmākslinieks Arvīds Endziņš pēc metālmākslinieka Jura Gagaiņa dizaina.
"Spēlmaņu nakts" žūrija 2025./2026. gada sezonā no 2025. gada 1. augusta līdz 2026. gada 15. jūnijam noskatījās un izvērtēja 108 profesionālā teātra jauniestudējumus. Balvu pasniegšana šogad notika 33. reizi.
Vasarā žūrija nolēma no nominantu saraksta svītrot režisoru Ādolfu Šapiro kategorijā "Gada režisors" un viņa iestudējumu "Dons Kihots" Jaunajā Rīgas teātrī kategorijā "Gada lielās formas izrāde" saistībā ar režisora dalību pasākumā Antona Čehova Maskavas Dailes teātrī. Žūrija uzsvēra, ka, Krievijai turpinot pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, nav iespējama publiska atzinība māksliniekiem, kuri piedalās oficiālos pasākumos Krievijā.
Pēc šī lēmuma no nominācijām atteicās arī Sančo Pansas lomas atveidotājs Šapiro iestudējumā Gundars Āboliņš, kurš bija nominēts kategorijā "Gada aktieris", un iestudējuma scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kurš bija izvirzīts balvai kategorijā "Gada scenogrāfs".