Gleznotājas Intas Celmiņas personālizstādē "Putniņi un citi zvēri" varēs baudīt vēl neizstādītus darbus
Līdz 11. decembrim mākslas galerijā "Jēkabs" aplūkojama gleznotājas Intas Celmiņas personālizstāde "Putniņi un citi zvēri". Izstādē eksponēti viņas iepriekš neizstādīti darbi.
Izstādē "Putniņi un citi zvēri" māksliniece pievēršas tēmai, kurā jūtams rotaļīgs, bet patiess skatiens. Viņa pati skaidro: "Bērns, attēlojot kaut ko, ir ciešā saistībā ar savu pārdzīvojumu. Viņa zīmējums bagāts ar tiešām sajūtām par motīvu. Mēģinu pārtvert šo naivo, patieso un labdabīgo formu un savienot to ar savu glezniecību." Šeit pieredzējušas gleznotājas zinātība satiekas ar bērna tiešumu, un rodas darbi, kuros putniņi un zvēri kļūst par tuviem, siltiem un nedaudz humoristiskiem sarunbiedriem.
Celmiņas glezniecībai raksturīga izteikta, brīva otas rokraksts, krāsas plankumu spēks un noskaņu daudzslāņainība. Gaisma viņas gleznās bieži šķiet kā zibšņi noslēpumainā tumsā, bet tēli paliek atvērti vairākām nolasīšanas iespējām. Šo ceļu skatītāji varēja izsekot 2022. gada personālizstādē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā "Pateikt nepasakāmo".
Inta Celmiņa (dz. 1946) pieder pie latviešu pēckara jaunā avangarda paaudzes, kas sev uzmanību pievērsa 20. gadsimta 70. gadu vidū. Kopš 1985. gada viņa sarīkojusi vairāk nekā divdesmit personālizstāžu, bet viņas darbi glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Tretjakova galerijas un Ludviga Modernās mākslas muzeja Ķelnē kolekcijās. 2011. gadā mākslinieci apbalvoja ar Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2020. gadā viņa saņēma Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiju.
Galerijā "Jēkabs" Intas Celmiņas darbi būs apskatāmi līdz 11. decembrim darba dienās no 11.00 līdz 18.00.